Champions Cup. Le Munster, l'adversaire que (presque) personne n'attendait, le match piégeux par excellence pour l'UBB ?

Le Munster, sous-estimé mais dangereux : pourquoi l'UBB doit se méfier. Ce quart de finale s'annonce piégeux pour Bordeaux malgré son statut de favori.

Les quarts de finale de la Champions Cup promettent un très beau spectacle avec des formations portées sur l'attaque. Ce sont pas moins de 80 essais qui ont été marqués lors des 8es. Pas besoin d'être un génie pour savoir que ça fait 10 essais en moyenne par rencontre. Les 16 réalisations du match entre Toulon et les Saracens ont bien aidé. Tout comme les 62 pions passés aux Harlequins par le Leinster.

Champions Cup. Toulon vs Toulouse, à quel point cette affiche 9 étoiles est-elle rare ?Les Saints et l'UBB ne sont également pas les derniers lorsqu'il s'agit de passer la ligne de craie. Néanmoins, la pression pourrait s'inviter sur les pelouses ce week-end. Notamment pour les équipes qui jouent à domicile. Ou encore celles qui affrontent un adversaire 'insolite'. Ce qui est notamment le cas de Bordeaux.

Pourquoi le Munster est l’adversaire le plus piégeux de ce tour ?

En effet, si l'affiche Toulon/Toulouse est inédite en Champions Cup, les deux clubs ont l'habitude de croiser le fer en Top 14. En revanche, l'UBB n'a jamais affronté le Munster dans cette compétition. Il y a donc une certaine part d'inconnu avant ce match couperet. Et ce, même si la province irlandaise est composée de plusieurs internationaux irlandais (Beirne, Murray, Crowley, etc).

Seule certitude dans les rangs bordelais à l'orée de ce quart de finale : il ne faut pas prendre le Munster à la légère. Les Irlandais ne tournent pas forcément à plein régime en URC avec une sixième place (7 victoires, 7 défaites). Mais ils restent sur deux victoires de rang en déplacement. Après le Connacht, les Munstermen sont allés battre le Stade Rochelais à Deflandre en 8e.

Champions Cup. Toulouse joue (très) gros à Mayol : la compo probable pour relever le défi toulonnaisAlors oui, les Maritimes version 2024/2025 ne sont pas ceux qui ont soulevé le trophée coup sur coup. Mais quand même. La prudence est de mise. Cette rencontre ressemble trait pour trait au célèbre "match piège". Surtout pour une formation bordelaise qui a endossé le costume de favori depuis la phase de poules et qui attendu en finale par ses supporters.

Bordeaux face au syndrome du favori

Attention à ne pas se voir en demie trop rapidement sur la pelouse du Matmut Atlantique. Nul doute que Yannick Bru saura prévenir ses ouailles en leur rappelant comment ils ont failli perdre le match contre l'équipe bis du Stade Toulousain en championnat. Sans oublier la défaite 41-42 l'an passé face aux Harlequins au même stade de la compétition.

Le Munster n'a peut-être pas les formidables stats offensives de l'UBB, mais c'est une équipe qui ne lâche rien. Et qui est solide sur les fondamentaux avec notamment une réussite au plaquage supérieure à celle des Bordelais. Il ne faudra pas trop relâcher les attaquants dans les rangs girondins sous peine d'être surpris, dans le mauvais sens du terme.

Champions Cup. Entre guerre des tranchées et grandes envolées : Toulon peut-il faire tomber Toulouse Mayol ?Les Irlandais aiment se faire des passes (157 en moyenne contre 127) et porter le ballon (131m contre 122). On peut donc s'attendre à voir beaucoup de rythme dans cette partie. Et si Bordeaux n'a pas réussi à distancer son adversaire en fin de partie, il pourrait commencer à y croire. Surtout si les hommes de Bru se crispent au moment de terminer le travail.