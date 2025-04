Champions Cup. Toulon vs Toulouse, à quel point cette affiche 9 étoiles est-elle rare ?

Une rencontre inédite en Champions Cup : Toulon et Toulouse n'ont jamais croisé le fer jusqu'à aujourd'hui. Quel dénouement nous réserve ce match ?

Toulon/Toulouse, un classique, vraiment ?

Si Bordeaux et Castres ont également validé leur billet pour les quarts de finale de la Champions Cup, deux équipes cristallisent toutes les attentions : Toulon et Toulouse. Difficile de passer à côté de cette affiche 9 étoiles cette semaine. Seule certitude avant ce choc, un club en rouge et noir verra les demies.

Pour ce qui est du résultat final, le prédire relève de la divination. Chacun abordant ce match avec ses forces. Toulon joue à domicile et ne compte que très peu de blessés. En face, Toulouse a perdu Dupont puis Capuozzo. Mais son effectif est aussi riche que son expérience des grands rendez-vous.

Champions Cup. Toulouse joue (très) gros à Mayol : la compo probable pour relever le défi toulonnaisDix ans que les supporters toulonnais attendaient le retour des phases finales de la Champions Cup à Mayol. Ils n'ont pas été déçus avec une rencontre historique à 114 points face aux Saracens. Mais ce dimanche, c'est un très gros morceau de la compétition, pour reprendre les mots d'Antoine Frisch, qui se présente sur la Rade : le champion en titre.

Une affiche qui pousse régulièrement le RCT à délocaliser le match à Marseille. C'est d'ailleurs devenu une petite institution. Ajoutez à cela que les deux équipes n'ont jamais croisé le fer dans le cadre de la Champions Cup, et vous comprenez à quel point cette opposition est spéciale.

Avantage Stade Toulousain

On ne compte également que trois finales entre Toulouse et Toulon dans l'histoire du championnat de France. Toutes remportées par le Stade. La première en 1985 après prolongation (36-32). Puis en 1989 et enfin en 2012, sur un score identique, 18 à 12.

L'année suivante, les Varois avaient pris leur revanche en dominant les Toulousains au Stade de la Beaujoire de Nantes, 24 à 9, en demi-finale du Top 14. Mais c'est l'unique victoire toulonnaise sur le Stade en phases finales du Top 14.

Serin aux commandes, Ribbans au combat, la compo probable du RCT pour le match de l’année face à ToulouseAutant dire qu'une victoire du RCT dimanche à Mayol sera un véritable événement. Ce serait la première fois depuis 2015 que Toulon accède au stade des demies dans cette compétition. À l'époque, Halfpenny et ses coéquipiers avaient dominé le Leinster. Cette année, Serin et les siens pourraient retrouver le Munster à Lyon. Faut-il y voir un signe ?