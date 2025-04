Champions Cup. Entre guerre des tranchées et grandes envolées : Toulon peut-il faire tomber Toulouse Mayol ?

Toulon invaincu à domicile, Toulouse maître des phases finales: qui sortira vainqueur de cette bataille titanesque? Plongez dans les coulisses d'un match sous haute tension.

Il y a des affiches qui sentent la poudre, et celle entre Toulon et Toulouse en quart de finale de Champions Cup a tout d’un match de gala sous haute tension. Deux bastions du rugby hexagonal, deux palmarès, deux énormes packs... et surtout, un stade Mayol qui promet de vibrer comme rarement.

Mayol, le 16e homme

Invaincu à domicile cette saison, le RC Toulon aborde ce choc gonflé à bloc, après avoir dynamité les Saracens dans un match dantesque (72-42) et record en 8e samedi dernier. Le public varois y croit, et Antoine Frisch, observateur privilégié, l’a bien résumé via RMC :

"On sera transcendé par le public. Si on fait les réglages qu’il faut cette semaine et que l’on corrige deux ou trois trucs, je pense que l’on peut vraiment embêter cette équipe et pourquoi pas être devant sur la fin."

Le trois-quarts rouge et noir croit aux chances des Varois à la maison, malgré le pedigree du Stade Toulousain, à condition de sortir le match parfait ou presque :

"Ils ont plus d'expérience que nous sur ces matchs-là. Il va falloir qu'on soit hyper propre sur 80 minutes et qu'on se transcende. On est invaincu à domicile depuis le début de la saison et il y a une confiance un peu inconsciente à chaque fois que l’on joue à la maison."

Toulouse, le vieux briscard des phases finales

Côté toulousain, la victoire en deux temps face à Sale (38-15) a confirmé la solidité du collectif d’Ugo Mola. L’entraîneur sait que le défi sera relevé face à une équipe toulonnaise en pleine confiance :

"C’est une superbe fête pour le rugby [...] Force est de reconnaitre qu’ils ont une équipe ultra-compétitive. C’est presque dommage de se rencontrer à ce niveau-là."

Julien Marchand, capitaine de devoir et gratteur infatigable, veut croire à une montée en puissance :

"On connaît cette équipe, on a suivi leurs performances en Coupe d’Europe comme en championnat. À nous de bien nous préparer pour nous mettre au niveau. On a vu que dès que nous avons été capables de mettre la main sur le ballon on a réussi à faire des choses très positives."

Un choc de styles et un combat d’avants

Ce quart de finale s’annonce comme une véritable guerre des tranchées, où la conquête et les rucks seront les clés. L’ancien international Denis Charvet pose le décor sans détours sur les ondes de RMC :

"Ça va se jouer sur la discipline plus qu'autre chose avec une bataille des rucks terrible."

D’un côté, la puissance et l’impact toulonnais, portés par Isa ou Ribbans, avec des 3/4 capables de fulgurances. De l’autre, la fluidité toulousaine, emmenée par Ramos et un cinq de devant expérimenté qui présente aussi un gros tonnage. En somme, deux formations qui ne sont pas si éloignées l'une de l'autre. Champions Cup. Toulouse joue (très) gros à Mayol : la compo probable pour relever le défi toulonnais

Un parfum de légende

Ce duel n’avait plus eu lieu en phase finale depuis des lustres, et Mayol n’a pas accueilli Toulouse dans un tel contexte depuis bien longtemps. Frisch le dit lui-même :

"Toulon – Toulouse à Mayol, ce n’est pas arrivé depuis un bon moment. Et ça donne des matches très beaux et très engagés."

Alors, expérience toulousaine ou folie toulonnaise ? Une chose est sûre : ce quart de finale sent la poudre, et le vainqueur pourrait bien filer jusqu’au bout. Une chose est certaine, il pourrait croiser l'UBB sur sa route en demie.

