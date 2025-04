Champions Cup. Les stades des demies dévoilés : une voie royale jusqu'en finale pour l'UBB ?

Les choix de stades pour les demi-finales de la Champions Cup 2024/2025 sont loin d'être anodins : une décision qui pourrait changer la donne.

L’EPCR a levé le voile ce lundi sur les enceintes qui accueilleront les demi-finales de la Champions Cup version 2024/2025. Et pour les clubs encore en lice, il va falloir cocher quatre destinations bien distinctes : Bordeaux, Lyon, Dublin… et Milton Keynes.

Des stades calibrés pour le très haut niveau

Le Matmut Atlantique de Bordeaux s’est vu attribuer une des demies. Une belle récompense pour cette enceinte moderne de 42 000 places, où pourraient bien s’affronter Toulouse, Castres ou l’UBB, si les résultats des quarts vont dans le bon sens. Un avantage certain pour les Bordelais de Yannick Bru. Lesquels y avaient joué leur demie de Top 14 l'an passé avec, au bout, une qualification pour la finale face à Toulouse.

Le rugby hexagonal sera également à la fête à Lyon, puisque le Matmut Stadium de Gerland (et non pas le Groupama Stadium) accueillera l’autre demie « française ». Une logique géographique implacable, en fonction des affiches potentielles. Le RCT y jouera sa demie en cas de victoire dimanche aux dépens du champion en titre toulousain. Mais seulement face au Munster.

Côté anglais, cap sur le Stadium MK de Milton Keynes, un habitué des gros événements, même s’il est moins ancré dans la culture rugby que d’autres bastions d’outre-Manche. Les Saints y accueilleront Glasgow en cas de succès des deux clubs respectivement face au CO et au Leinster.

L’Aviva Stadium de Dublin complète le carré d’as : une valeur sûre et l’antre naturelle du Leinster. La province irlandaise pourrait y accueillir Northampton ou bien Castres selon le résultat de ce quart de finale.

Affiches et stades possibles pour les demi-finales de l’Investec Champions Cup – 2/3/4 mai (Classement de la phase de poules entre parenthèses) · Union Bordeaux-Bègles (1) – RC Toulon (4) OU Stade Toulousain (5) : Matmut ATLANTIQUE, Bordeaux (capacité : 42,100) · Leinster Rugby (2) – Northampton Saints (3) ou Castres Olympique (6) : Aviva Stadium, Dublin (capacité : 51,700) · Northampton Saints (3) – Glasgow Warriors (7) : Stadium MK, Milton Keynes (capacité : 30,500) · RC Toulon (4) – Munster Rugby (9) : Matmut Stadium de Gerland, Lyon (capacité : 35,000) · Stade Toulousain (5) – Munster Rugby (9) : Matmut ATLANTIQUE, Bordeaux (capacité : 42,100) · Castres Olympique (6) – Glasgow Warriors (7) : Matmut ATLANTIQUE, Bordeaux (capacité : 42,100)

Une logique de neutralité (et de spectacle)

Comme chaque année, l’EPCR applique son principe de neutralité relative : les clubs les mieux classés à l’issue des poules conservent un avantage géographique. Surtout pour l'UBB et le Leinster. Un équilibre subtil entre équité sportive, jauge, logistique… et atmosphère.

On notera que la France hérite donc de deux affiches potentielles. Et vu la forme des clubs tricolores cette saison, il ne serait pas surprenant de voir une demie 100% française à Bordeaux ou à Lyon. Il y aura forcément un club tricolore au tour suivant puisque le RCT et le Stade Toulousain s'affronte dimanche en quart. Champions Cup. Toulouse joue (très) gros à Mayol : la compo probable pour relever le défi toulonnais