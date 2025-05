CHAMPIONS CUP. Le forfait de trop ? Le Stade Toulousain pourrait être privé de son métronome à Bordeaux

La poisse ne lâche plus Toulouse. Déjà privé de plusieurs cadres, le club rouge et noir pourrait devoir composer sans ce cadre pour sa demi-finale de Champions Cup face à l’UBB.

Et si le pire scénario se confirmait ? Le Stade Toulousain pourrait se présenter dimanche à Bordeaux sans Thomas Ramos, son métronome derrière. Touché à un mollet en début de semaine, l’arrière international est très incertain pour la demi-finale de Champions Cup. Et ce serait une perte immense pour les Rouge et Noir.

Avec Antoine Dupont, Peato Mauvaka et Blair Kinghorn déjà sur le flanc, l’absence de Ramos ressemblerait à la tuile de trop pour un club qui vit une saison noire du côté de l’infirmerie. Si son forfait se confirme vendredi lors de l’annonce de la compo, le staff toulousain devra recomposer son triangle arrière dans l’urgence.

Des doutes existent sur la présence de Thomas Ramos Dimanche.



Il sera testé sur cette fin de semaine pour voir si son mollet ne l’empêche pas de jouer.



April 30, 2025

Juan Cruz Mallia glisserait probablement à l’arrière, poste qu’il connaît parfaitement. Sur les ailes, Lebel, Delibes et Capuozzo se disputeraient deux places. Mais ce réajustement n’est pas anodin : il change les automatismes, les repères, et surtout, il prive Toulouse de l’un des meilleurs buteurs du monde. Celui-là même qui a envoyé les siens en demi-finale à Toulon grâce à un coup de pied millimétré en coin.

Côté tirs au but, la charge pourrait revenir à Ntamack ou Mallia, mais la fiabilité de Ramos reste difficile à remplacer. Sa régularité au pied est un luxe rare dans les matchs couperets.

Et pourtant, malgré cette cascade d’absents, Toulouse est toujours debout, toujours dans la course à un doublé historique. Mais jusqu’où les Stadistes peuvent-ils tenir sans leurs leaders ? Ugo Mola a toujours valorisé son groupe et sa profondeur, mais là, ce pourrait être le forfait de trop.

Ramos apporte du liant derrière. Il joue clairement comme un deuxième ouvreur, un gestionnaire. Sa présence est d’autant plus importante en l’absence de Dupont et avec un Ntamack diminué à cause de son genou. S’il devait manquer le rendez-vous face à l’UBB, c’est enlever à Toulouse un atout stratégique. Surtout face à une équipe bordelaise prête à jouer tous les ballons.

Dimanche, le Stade Toulousain jouera peut-être sans plusieurs de ses tauliers. Mais s’il a bien prouvé une chose cette saison, c’est que même diminué, il reste redoutable. À condition que le réservoir tienne.