Champions Cup. Romain Ntamack à 70% ? Pourquoi Toulouse ne peut pas se passer de lui face à l'UBB

Romain Ntamack, malgré un genou incertain et peu de jeu en 2025, est prêt pour la demi-finale de la coupe des champions. Pourquoi sa présence est-elle cruciale ?

Ce dimanche, pour la demi-finale de coupe des champions face à l’UBB, Romain Ntamack sera bien là. Très probablement titulaire malgré un genou encore récalcitrant et un faible temps de jeu en 2025, l’ouvreur toulousain reste une pièce maîtresse du jeu rouge et noir. Ménagé ces dernières semaines en Top 14, il s’est entraîné normalement cette semaine, comme le rapportait Rugbyrama. Et à Toulouse, même à 70 %, un Ntamack sur le terrain, c’est un Ntamack utile.

David Daricarrère, ancien sélectionneur des U20 champions du monde 2018 et actuel entraîneur de Brive, connaît bien le joueur. Et pour lui, son travail sur le pré ne doit unique se résumer à marquer un essai décisif comme il l'explique au Midi Olympique : « Tu n'as pas besoin de traverser le terrain pour faire gagner ton équipe. Il sait le faire, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. » Et en effet, plus que les fulgurances, c'est la justesse et la sérénité de Ntamack qui rassurent tout le collectif.

Un ouvreur au sang-froid unique

« C’est un demi d’ouverture, le but est de toujours faire le geste juste, dans le bon tempo et le bon intervalle. Ce qui marque le plus quand on évoque Romain, c’est son sang-froid. Tu sais que les mecs à côté de lui seront bien servis. » Cette capacité à mettre les autres dans les meilleures dispositions, même en retrait sur le plan physique, fait de Ntamack un joueur à part.

Avec un Antoine Dupont forfait, Toulouse aura besoin d’un cadre capable de canaliser l’énergie collective et d’apporter de la lucidité dans les moments chauds. Et là encore, Daricarrère appuie là où ça compte : « Même à 70 ou 80 % de ses capacités physiques, tu le mets. Tu sais qu’il ne va pas te décevoir. »

Leader silencieux, soldat précieux

Dans un groupe également privé de Mauvaka et Kinghorn, la présence de joueur comme Ntamack ou encore Ramos devient un repère. Ce n’est pas un grand bavard à l'instar de son compère Dupont, rappelle son ancien coach, mais ses actes parlent pour lui : « Ils parlent avec leur investissement et leurs actions. Quand tu es leur coéquipier, tu veux simplement te mettre dans leur roue et t’y filer. »

Et si certains peuvent douter de sa condition, Daricarrère l'assure : la tête, elle, est prête. « Il prépare tellement bien ses matchs que tu es toujours confiant. Même s'il est embêté physiquement, son analyse sera juste. » Ntamack, c'est cette boussole silencieuse, précieuse dans les matches qui pèsent.

Défenseur hors norme

Dernier point – trop souvent sous-estimé par certains – : sa dimension défensive. « C’est un des meilleurs du monde à son poste lorsque son équipe doit défendre et combattre. Les attaquants peuvent le viser pendant des heures, il ne se sortira jamais. Jamais. » Malgré son jeune âge, 26 ans, le Tricolore a déjà de la bouteille et il sait comment gérer ces matchs couperets où le moindre détail a son importance.

À l'image de Toulouse, Ntamack aime les matchs rugueux, ceux où il faut serrer les dents et gagner la guerre de l'occupation. Il sera d'ailleurs attendu dans le jeu au pied face à une charnière bordelaise qui maitrise son sujet. Dimanche, face à une UBB revancharde, c'est ce Romain-là que Toulouse attend. Pas forcément celui des grandes envolées, mais celui qui fait le boulot, discret, solide, et toujours au bon endroit.