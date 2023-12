CHAMPIONS CUP. La Rochelle envoie l'armada pour la réception du Leinster, ça sent la poudre !

C'est tout simplement l'une des plus belles affiches de cette année ! Le champion d'Europe en titre, face au vice-champion, quoi dire de plus ? La Rochelle se prépare en conséquence.

Un pack de super-héros

Inévitablement face au Leinster, il va falloir s'attendre à une guerre physique. Et au jeu du plus malin, Ronan O'Gara n'est pas dernier. Le stratège irlandais ne fera pas de cadeaux à ses compatriotes, et a choisi de mettre huit avants expérimentés.

La première ligne est tout simplement la même que celle qui a remporté le trophée en fin de saison dernière, avec les trois internationaux français, Wardi, Bouragit et Atonio. Ce dernier sera par ailleurs capitaine de la formation rochelaise.

En deuxième ligne, le monstre Skelton aura forcément le numéro 5 dans le dos, accompagné de Thomas Lavault, avec qui il est parfaitement complémentaire. La troisième ligne sera, elle aussi, composée de joueurs ayant connu le titre européen, avec Botia, Boudehent et Tanga qui retrouve sa place. Le grand absent est bien Gregory Alldritt, qui manquera forcément dans le défi physique.

Des trois quarts version Champions League

Depuis quelques saisons à La Rochelle, la solution est simple pour le choix des trois quarts : on prend les mêmes, et on recommence ! Cette rencontre ne déroge pas à la règle, et après le repos de quelques cadres face à l'USAP, l'équipe semble enfin au complet.

Pour commencer, pas de surprise à la charnière avec le tandem Kerr-Barlow / Hastoy qui sera de nouveau à l'animation. La paire de centres ne bouge pas non plus, avec Jonathan Danty en perce-muraille, associé au polyvalent Seuteni.

Sur les ailes, la blessure de Rhule et la suspension de Teddy Thomas permettent à Leyds de se positionner comme titulaire, tandis que Jules Favre enchaine une deuxième titularisation. Dans le champ profond, Brice Dulin reste intouchable.

Sur le banc, Iribaren et Reus seront les premiers choix à la charnière, et Jack Nowell sera finalement le grand absent de ce rendez-vous européen.

LA ROCHELLE 1 R.Wardi 2 P.Bourgarit 3 U.Atonio 4 T.Lavault 5 W.Skelton 6 J.Cancoriet 8 P.Boudehent 7 L.Botia 9 T.Kerr-Barlow 10 A.Hastoy 11 D.Leyds 12 J.Danty 13 U.Seuteni 14 J.Nowell 15 B.Dulin 16 S.Idoumi 17 J.Sclavi 18 U.Dillaine 19 R.Piquette



20 J.Cancoriet 21 T.Iribaren 22 H.Reus 23 G-H.Colombes

