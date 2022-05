Champions Cup. La menace Russell, une revanche face à Toulouse : la presse étrangère analyse les quarts de finale

La presse anglo-saxonne est revenue sur les quarts de finale de Champions Cup et se méfie particulièrement de Finn Russell tandis que le Munster aura une revanche à prendre sur Toulouse.

Ça y est, les quarts de finale de Champions Cup arrivent à grand pas, puisque ce week-end, les quatre clubs français encore engagés, se disputeront une place pour les demi-finales de la compétition. Toulouse aura fort à faire. La formation haut-garonnaise déplacera en Irlande pour y défier le Munster, tandis que le Racing 92 accueillera Sale. La confrontation franco-française du samedi, opposera quant à elle, La Rochelle à Montpellier au stade Marcel-Deflandre. Bref, un programme alléchant puisque l'autre quart de finale entre Leicester, leader de Premiership, et le Leinster, premier de l'URC, vaudra également son pesant d'or.

Concernant la presse étrangère, RugbyPass s'est particulièrement intéressé à Finn Russell, avant un Racing-Sale qui s'annonce bouillant. Le site anglo-saxon se méfie particulièrement de l'ouvreur francilien qu'il décrit comme ''anti-conformiste'' et indique que les joueurs de la banlieue de Manchester devront ''étouffer ce probable danger''. Le site est même allé jusqu'à interroger l'entraîneur des Sharks, Alex Sanderson sur le sujet. Ce dernier précise : ''Russell est imprévisible, et les meilleurs joueurs le sont''. Avant de poursuivre : ''Il est une menace. Pas seulement avec ses passes. Mais plus une menace de course avec ses ailiers qui se proposent à l'intérieur ou avec Virimi Vakatawa à l'extérieur. Ensuite, ses coups de pied offensif sont une menace que nous n'avons vue auparavant''. De ce fait, RugbyPass se demande ''comment le jeune Kieran Wilkinson s'est-il préparé avant ce match ?'' En effet, le jeune ouvreur de 22 ans devrait être aligné face à Russell. Sanderson n'a pas peur pour son numéro 10, puisque celui-ci a déjà affronté Marcus Smith, qu'il compare au joyau écossais : ''Marcus Smith est assez similaire, il a les mêmes caractéristiques, que Russell''.

En revanche, le manager de Sale se méfie de l'ensemble de l'effectif du Racing 92 et pas seulement de Finn Russell. Il avoue avoir longuement étudié la formation francilienne mais pense que celle-ci pourrait s'adapter et trouver des solutions non analysées à la vidéo : ''Plus vous montrez ce type d'images et plus vous prédisez un certain type de façon dont ils jouent (le Racing 92 NDLR), et c'est le moment où ils mettent en place quelque chose que vous n'avez pas prévu, pas vu venir. C'est la théorie du cygne noir. Il s'agira donc d'être attentif à tous les joueurs, plutôt que de se concentrer sur le seul élément qu'est Finn Russell''. Enfin, The Independant reconnaît que Sale fera office ''d'outsider'' face à la formation francilienne alors que Sanderson conclut en affirmant vouloir ''contrer les éclairs'' du Racing.

De leur côté, les médias irlandais ont fait monter la température à quelques jours du choc entre le Munster Toulouse. L'Irish Times par exemple, est revenu sur les propos de Johann van Graan, manager de la formation basée à Limerick. Le site confirme les paroles de ce dernier et pense que le ''Munster est dans une bien meilleure forme qu'il ne l'était lorsqu'il a été battu 40-33, en huitièmes par Toulouse il y a 13 mois''. Van Graan, de son côté, ajoute : ''C'est la deuxième fois en un an que nous jouons à Toulouse, et beaucoup de gars ont plus d'expérience dans notre parcours en tant que groupe. Nous aimerions croire que nous sommes dans une meilleure position cette année, mais chaque match est différent. C'est un nouveau défi, un nouveau lieu, des équipes différentes, un nouvel arbitre et ce sera certainement un défi samedi après-midi''. Surtout, les Munstermen pourront compter sur le soutien sans faille de leur public, absent il y a un an à cause des restrictions sanitaires comme l'indique van Graan, même si la rencontre se jouera à l'Aviva Stadium de Dublin, Thomond Park étant occupé par le chanteur Ed Sheeran : ''L'autre grande différence cette année est que nous aurons notre 16ᵉ homme, la ''Red Army'' se rendra à Dublin. C'est d'ores et déjà la deuxième meilleure affluence pour un quart de finale du Munster de toute son histoire. Nous misons sur notre 16ᵉ homme pour faire une énorme différence à Dublin''.

Une ambiance qui s'annonce chaude donc, même si les joueurs irlandais n'évolueront pas dans leur mythique enceinte. Autre bonne nouvelle pour le Munster, le retour de son ailier Andrew Conway. The Irish Examiner titre d'ailleurs : ''Un énorme coup de pouce pour le Munster avec le retour d'Andrew Conway avant Toulouse''. Ce dernier revient ''après une blessure survenue au genou fin mars lors du 6 Nations''. Le site poursuit, en revenant sur la performance de Toulouse sur La Rochelle en titrant : ''Toulouse s'échauffe pour le Munster en battant La Rochelle'', trouvant ''le géant français en forme avant sa visite à Dublin'' et craignant donc particulièrement le champion en titre et ses individualités (Marchand, Dupont, Ntamack, etc). ''Si quelqu'un dans le camp de Munster avait besoin d'un rappel du défi qui l'attendait à Dublin ce week-end, la victoire de Toulouse en Top 14 sur La Rochelle de Ronan O'Gara lui aura rappelé'', jugeant les hommes d'Ugo Mola ''impressionnants''. Enfin, non pas dans la presse étrangère mais sur RMC, Simon Zebo, ailier du Munster passé par le Racing, s'est longuement exprimé sur cette rencontre face à Toulouse et a jugé l'adversaire du week-end.

On veut vraiment gagner ce trophée et battre le tenant du titre. Ce ne sera pas facile, mais cette compétition est très importante pour nous, comme pour les autres équipes irlandaises [...] Il y a déjà eu de nombreuses confrontations entre les deux équipes par le passé en Coupe d’Europe et cela a toujours donné des matchs incroyables. Le Munster et Toulouse sont deux clubs respectés en Coupe d’Europe avec deux styles différents : le « jeu debout », des passes après contacts, et des joueurs français d’un côté, et de l’autre un jeu plus direct et physique pour nous [...] Ils ont les meilleurs joueurs du monde, un très gros pack et les meilleurs joueurs de l’équipe de France. On n’est jamais tranquille quand on joue Toulouse, même quand on est dans leurs 22 mètres (rire). Nous devrons être à notre meilleur niveau pour espérer les battre. On devra jouer simple, un jeu direct et être discipliné, et rester fidèle au plan de jeu du Munster

Les sites anglais et irlandais sont ensuite longuement revenus sur ''la finale avant l'heure'' qui opposera le Leicester et le Leinster. Enfin, en toute logique, outre-Manche, le dernier quart entre La Rochelle et Montpellier n'a pas passionné les foules. Mais quoi qu'il en soit, ces 4 matchs nous font déjà saliver d'avance et on a forcément hâte d'y être.