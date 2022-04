RUGBY. Champions Cup. C'est (presque) sûr, il y aura une équipe du Top 14 en finale

Quatre clubs du Top 14 sont encore en lice pour le titre de champion d'Europe. Au moins un sera en demie et il devrait y avoir une équipe en finale également.

RUGBY. Champions Cup. Les dates et horaires des quarts de finale connus : quand jouera votre club ?Vous allez dire qu'on vend la peau de l'ours avant de l'avoir tuer. Mais compte tenu du format des phases finales de la Champions Cup et des oppositions en quarts de finale. On peut avancer sans trop se mouiller qu'il y aura une équipe française en finale de la Coupe d'Europe. Pour Toulouse, la tâche s'annonce dantesque avec une partie de tableau qui comprend le Munster, puis le Leinster ou le Leicester. Mais pour les autres formations de Top 14, c'est plus ouvert. En effet, le Stade Rochelais affronte Montpellier. Ce qui garantit une place en demie pour un club tricolore. Vous suivez ?



En face, le Racing 92 reçoit Sale. Et c'est là que demeure la seule part d'incertitude. Sur un match sec, tout est possible. Mais les Racingmen ont tout gagné jusqu'à présent. Six victoires en autant de rencontres européennes. Compte tenu de leur état de forme, de leur effectif, et du fait qu'ils jouent à domicile, on peut mettre une pièce sur les Franciliens. Ce qui donnerait une demi-finale franco-française, et donc, une équipe du Top 14 en finale. Voici un petit tableau pour y voir plus clair.

Demi-finales – 13/14/15 mai

Les clubs les mieux classés de la phase de poules auront l’avantage de jouer à domicile.

DF 1 : Racing 92 (A1) ou : Racing 92 (A1) ou Sale Sharks (A5) – Stade Rochelais (A3) ou Montpellier Hérault Rugby (A7)

DF 2 : Leicester Tigers (B1) ou Leinster Rugby (A4) – Munster Rugby (B3) ou Stade Toulousain (B7)

Pour voir une demie entre club français, il ne faut pas aller très loin. En effet, le 1er mai 2021, Toulouse avait reçu l'UBB au stade Ernest Wallon avec une victoire 21 à 9 au bout. Il faut croire que ce format avec des 8es de finale réussit aux clubs français. Et pour cause, avant cela, la dernière demie entre formation tricolore remontait à 2005 et un match entre Paris et Biarritz (20-17).