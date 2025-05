CHAMPIONS CUP. Juste à temps : ces 4 cadres de l'UBB préparent un retour surprise contre Toulouse

Les absents de l'UBB pourraient faire parler d'eux ce dimanche au Matmut Atlantique : voici pourquoi rien n'est encore joué.

Le timing est presque parfait. À quelques heures d’un rendez-vous historique au Matmut Atlantique, l’Union Bordeaux-Bègles retrouve de précieuses munitions. Le staff bordelais pourra sans doute compter sur les retours de plusieurs joueurs majeurs pour affronter Toulouse dimanche en demi-finale de Champions Cup. Un soulagement immense après la désillusion vécue face à La Rochelle le week-end dernier (21-10), où l’absence de certains cadres s’était cruellement fait sentir.

CHAMPIONS CUP. Le forfait de trop ? Le Stade Toulousain pourrait être privé de son métronome à Bordeaux

Tevita Tatafu, enfin de retour. Absent depuis le 25 janvier en raison d’une blessure à la cheville et opéré dans la foulée, le bulldozer japonais a repris l’entraînement collectif cette semaine. Yannick Bru s’est montré prudent, mais optimiste dans les colonnes du Midi Olympique : “C’est un joueur spécial. Il ne jouera pas 80 minutes, mais peut avoir un rôle sur un bout de match.”

Dans un combat qui s’annonce intense, notamment si la météo reste humide comme prévu, un impact player comme Tatafu pourrait être décisif sur une entrée en deuxième mi-temps.

Coleman, Tameifuna, Depoortere : testés en fin de semaine.

Tous trois ont repris l’entraînement avec des charges adaptées. Le deuxième ligne australo-tongien Adam Coleman (genou), le pilier tongien Ben Tameifuna (mollet) et le centre Nicolas Depoortere (cheville) sont encore incertains, mais leurs chances augmentent chaque jour. Là aussi, le retour de tels profils pourrait changer la donne : la puissance de Coleman dans les rucks, la masse de Tameifuna en mêlée fermée, et l’explosivité de Depoortere dans l’axe sont autant d’armes pour secouer l’armure toulousaine.

Le banc, une donnée stratégique.

Si tous ne peuvent pas débuter, leur présence sur la feuille de match permettrait à l’UBB de composer un banc à six avants, option très sérieusement envisagée par Bru et son staff. Sur un terrain gras, avec une pluie annoncée le matin même, la densité physique et la fraîcheur dans le pack seront essentielles. Et avec Tatafu ou Coleman comme finisseurs, Bordeaux pourrait frapper fort en deuxième période.

Des absents, mais un groupe solide.

Carlu Sadie, Lachlan Swinton, Jacques Nguimbous et Rohan Janse Van Rensburg sont forfaits. Mais avec ces retours en cascade, l’UBB récupère presque l’intégralité de sa colonne vertébrale. Dans un match où chaque détail va compter, cela change tout.



Oui, les Girondins sont outsiders. Oui, Toulouse reste le favori naturel. Mais ce dimanche, au Matmut Atlantique, Bordeaux alignera l’un de ses XV les plus solides de la saison. Et dans une demi-finale, avec un stade Matmut Atlantique plein, tout redevient possible.