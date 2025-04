Champions Cup. Faut-il (déjà) enterrer Castres face à Northampton ? On a notre petite idée

Castres, l'équipe qui avance dans l'ombre, pourrait-elle devenir la révélation de la Champions Cup ? Les Saints sont prévenus à l'orée du quart de finale.

Avec quatre ambassadeurs, la France est le pays le mieux représenté dans ces quarts de finale de la Champions Cup. Bordeaux, Toulouse, Toulon et Castres seront sur le pont ce week-end. Aux côtés de trois clubs qui tirent (logiquement) la couverture médiatique à eux, sans le demander, le CO trace son chemin sous les radars.

Première pour Castres depuis 2002

Et c'est sans doute ce qui lui convient le mieux. Un peu à l'image de son parcours en Top 14 où, malgré une présence dans le Top 6 régulière, la formation du Tarn ne fait pas aussi souvent la Une de la presse que la concurrence. À Castres, on travaille sans se soucier de la lumière des projecteurs.

Champions Cup. Les stades des demies dévoilés : une voie royale jusqu'en finale pour l'UBB ?Attitude payante jusqu'à présent et qui a permis aux Castrais de se qualifier pour les phases finales de la Champions Cup. Et surtout d'être désormais parmi les huit meilleures équipes européennes de la saison pour la première fois depuis 2002. Avaient-ils cette ambition au début de l'exercice 2024-2025 ? "Ces objectifs doivent être précis, ambitieux et atteignables", expliquait Matthias Rolland en août dernier via La Dépêche.

La qualification pour les 8es était peut-être (sans doute ?) l'un de ses objectifs. On serait tenté de dire que tout ce qui arrive désormais est du bonus pour la formation tarnaise. Et c'est avec cet état d'esprit de n'avoir rien à perdre, et surtout tout à gagner, que Castres va se déplacer sur la pelouse du Franklin's Gardens ce samedi.

Avantage Saints

Les hommes de Xavier Sadourny y retrouveront les Saints de Northampton, vainqueurs de Clermont au tour précédent. Un gros morceau pour le CO contre lequel il s'était déjà cassé les dents lors de la phase de poules. Le 7 décembre dernier, les Anglais avaient largement dominé les débats sur le score de 38 à 8. Un match qui donne l'avantage psychologique aux locaux, mais qui va aussi servir aux visiteurs.

D'autant que le Castres du printemps n'est clairement pas celui de l'hiver avec une seule défaite en 2025 toutes compétitions confondues ! On rappellera également que les Tarnais sont très solides en déplacement depuis janvier. Ils sont allés s'imposer sur la pelouse des Saracens puis au Racing 92. Sans oublier les matchs nuls décrochés à Perpignan puis à la Rochelle.

Champions Cup. Toulon vs Toulouse, à quel point cette affiche 9 étoiles est-elle rare ?Autant dire que les Saints seraient bien inspirés de ne pas prendre le CO de haut à l'orée de ce quart de finale. Car s'il n'a pas l'aura du Stade Toulousain, son voisin occitan, n'en reste pas moins une formation difficile à manœuvrer. Surtout lorsque les pronostics ne sont pas en sa faveur. Avec une cote à 6,75 pour une victoire castraise chez Olybet.

Des Tarnais qui ont tout à gagner

Pourtant, le CO n'a presque rien à envier aux Saints en termes de performances moyennes depuis le début de la saison en Champions Cup. Certes, les hommes de Sadourny ont inscrit moins de points et d'essais en moyenne, mais ils talonnent les Anglais dans plusieurs autres catégories comme les franchissements, les défenseurs battus ainsi que les mètres parcourus.

Ils sont même devant Northampton quand il s'agit de faire vivre le ballon avec 12 offloads en moyenne contre 8,8 pour le club de Premiership. Sans parler de la conquête tarnaise qui domine sur le plan de réussite avec un 100 % en mêlée. En somme, Castres possède les armes pour rivaliser, voire s'imposer, à condition de ne pas laisser la possession à l'adversaire ou de rendre les ballons. VIDEO. 8 défenseurs, 1 jeu au pied, 1 essai lunaire : la défense de Sale ? Pollock l’a bradé sur Vinted !Avec des éléments comme l'explosif et jeune troisième ligne Henry Pollock, ça pourrait très vite se transformer en essai pour les Saints. Les Tarnais devront serrer les rangs. Les nombreuses absences (Séguret, Jedrasiak, Vanverberghe, Ducat, Staniforth), notamment devant, pourraient être préjudiciables aux ambitions castraises. Mais une chose est sûre, le CO ne se déplacera pas dans le rôle du sparring-partner et vendra chèrement sa peau quoi qu'il arrive.