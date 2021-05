Champions Cup. Face à face en finale : l’expérience de Médard face au second souffle de Dulin

La Rochelle affronte le Stade Toulousain à Twickenham. Et dans ce choc franco-français, on retrouve un autre choc, celui des arrières entre Dulin et Médard.

L’un a retrouvé une seconde jeunesse en signant à La Rochelle, l’autre honore sa dernière année de contrat (plus une année en option) avec le Stade Toulousain, avant de potentiellement mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison sur un titre voire deux. Les deux joueurs ont des profils similaires et un jeu qui se ressemble plutôt pas mal. En effet, les deux arrières sont d’excellents relanceurs, dotés d’un bon jeu au pied. Et peuvent également évoluer à l’aile. Mais c’est au poste d’arrière qui s’épanouissent le mieux, et ça tombe bien, car c’est le poste qu’ils occuperont ce samedi.

Maxime Médard (34 ans et 1.80 m pour 88 kg), c’est 63 sélections en équipe de France, et 21 années passées sous les couleurs du Stade Toulousain ! Vainqueur deux fois de la coupe d’Europe (2005 et 2010) et quatre fois champion de France (2008, 2011, 2012 et 2019) sans oublier une finale de coupe du monde avec l’équipe de France en 2011. Tandis que Brice Dulin (31 ans et 1.76 pour 82 kg) c’est 36 sélections en équipe de France. Passé par Agen, Castres, le Racing 92 puis La Rochelle, il remportera deux fois le bouclier de Brennus en 2013 et 2016. Cette saison, Brice Dulin redécouvre le XV de France en même temps que son second souffle, récompensé par le titre du meilleur joueur de la coupe d'Automne des Nations 2020.

Vous l’auriez compris, les deux joueurs sont de sérieux soldat, mais qui, en dehors de leurs similitudes, ont une grosse différence. À l’image de leur club, l’un est expérimenté, et l’autre est plein de confiance. Médard, c’est LA légende du Stade Toulousain encore en activité. Celui qui a tout vécu avec le club. C’est le gendre parfait (désolé Vincent) pour tous parents toulousains. Cette semaine, son entraîneur Ugo Mola n'hésitait pas à dire via Actu.fr qu'il était peut-être le meilleur joueur qu'il a eu la chance d'entraîner. C’est aussi et surtout un joueur d’expérience. Il cumule 81 matchs en coupe d’Europe depuis le début de sa carrière ! Dulin, c’est 37 matchs de coupe d’Europe, c’est-à-dire à peine la moitié. Et cette saison 2020/2021 de coupe d’Europe est à l’image de l’avance du Toulousain face au Rochelais. Encore une fois, Médard devance Dulin dans les stats : 253 minutes jouées en 4 matchs, pour 126 mètres parcourus et cinq défenseurs battus pour le Toulousain. L’ancien Racingman, lui, fait presque la moitié que son vis-à-vis : 160 minutes jouées en 2 matchs, pour 38 mètres parcourus et trois défenseurs battus. 6 Nations. Pourquoi Brice Dulin est-il si précieux pour le XV de France ? [VIDÉO]Cependant, Brice Dulin est en pleine renaissance depuis qu’il a rejoint le Stade Rochelais et semble inarrêtable cette saison. Il a retrouvé l’équipe de France après trois années sans être appelé. Cette saison, il a porté sept fois le maillot Bleu pour quatre essais, en disputant la coupe d’Automne des Nations et le tournoi des 6 Nations. Alors que Max Médard, n’a plus retrouvé le maillot tricolore depuis le quart de finale de coupe du monde 2019. Au sein d'un groupe tricolore rajeuni, Brice Dulin a en quelque sorte pris la suite de Médard dans le rôle du grand-frère. Un rôle que ce dernier occupe encore à Toulouse même si de l'avis de son coach, il a encore 20 ans dans sa tête. D'ailleurs, il n'a pas annoncé sa retraite à l'instar de son pote de toujours Yoann Huget. Cependant, ce samedi à 17 h 45, le Toulousain pourrait sans doute sa dernière finale européenne. Nul doute qu'il aura envie d'ajouter une nouvelle étoile à son palmarès déjà bien fourni. Et si d'aventure on voit autant de jeu au pied que lors de la finale de Challenge Cup, Médard comme Dulin auront l'occasion de briller et de mettre leur équipe dans l'avancée. Stade Toulousain - Maxime Médard : "Je n’ai pas annoncé de fin de carrière''