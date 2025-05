CHAMPIONS CUP. Deux 10, deux styles, une seule place en finale : l’heure de vérité pour Jalibert et Ntamack

C’est une affiche XXL, une opposition de styles, d’histoires, de tempéraments. Dimanche à Bordeaux, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack se retrouveront face à face.

Le choc des dix.

Il est rare qu’un match de clubs transcende à ce point les passions autour de deux individualités. Mais lorsque l’Union Bordeaux-Bègles reçoit le Stade Toulousain en demi-finale de Champions Cup, et que Jalibert et Ntamack mènent chacun leur ligne de trois-quarts, difficile de détourner le regard. C’est plus qu’une opposition, c’est une rivalité générationnelle, presque une confrontation de philosophies.

Jalibert, l’heure du grand oral

S’il ne fallait retenir qu’une phrase de sa conférence de presse d’avant-match, ce serait celle-là : "On est challengers, et on a juste envie de montrer ce qu’on vaut." Blessé, diminué, frustré en finale l’an dernier, Matthieu Jalibert aborde cette demi-finale comme un rendez-vous personnel. Il n’a jamais été aussi en forme, aussi régulier, aussi indispensable à son équipe. À 25 ans, l’ouvreur bordelais vit sans doute la saison la plus complète de sa carrière. Déjà 20 matchs, une animation offensive exceptionnelle, un rôle de patron.

Et, surtout, une nouvelle sérénité. "On ne se pose pas dix mille questions", a-t-il expliqué. "On sait qu’on a les qualités pour faire mal. Il faudra juste le prouver." Sur sa pelouse, même si le Matmut Atlantique n’est pas Chaban, Jalibert aura tout pour mener l’UBB vers un exploit historique. Et balayer un peu plus les critiques qui l’accompagnent depuis ses débuts.

Ntamack, l’assurance tous risques

En face, Romain Ntamack arrive avec la discrétion des plus grands. Sept matchs en 2025, une gestion millimétrée de son retour après sa rupture des croisés, mais une présence qui pèse toujours autant. "C’est un platane", résume Sofiane Guitoune. Solide, imperturbable, taillé pour ces rendez-vous.

Pas flamboyant ? Peut-être. Mais terriblement efficace. Dans la galère de Mayol comme dans les moments chauds, Ntamack répond toujours présent. "Même à 70 %, tu le mets", insiste David Darricarrère, son ancien coach en Bleu. "Il fera le boulot. Défensivement, il est incroyable. Offensivement, il sait toujours choisir le bon tempo, le bon geste." Ce n’est pas pour rien qu’il a disputé les six matchs de Champions Cup cette saison. Et son sang-froid, dimanche, pourrait encore faire la différence.

Deux visions du poste

C’est là que ce duel devient passionnant. Jalibert aime déclencher, porter le ballon, casser les lignes. Il joue dans le déséquilibre, impose son rythme. Ntamack orchestre, temporise, organise. Il est le chef d’orchestre d’un système parfaitement huilé. Entre eux, il n’y a pas de "meilleur". Juste deux profils différents, qui illustrent la richesse du poste de numéro dix.

Et si leurs trajectoires en Bleu les placent en concurrence directe, leur affrontement de dimanche aura une saveur particulière. Jalibert n’a jamais battu Toulouse en phase finale. Ntamack a gagné tous les titres possibles. Pour l’un, c’est peut-être la dernière marche à gravir. Pour l’autre, une nouvelle occasion de rappeler qu’il est bien le patron.

Une question d’instant

Dimanche, ce sera peut-être une passe au cordeau, un jeu au pied dans le bon tempo, ou une prise d’intervalle osée qui décidera du sort de cette demi-finale. Et si c’est l’un des deux numéro dix qui en est à l’origine, personne ne sera surpris. Parce qu’au fond, Jalibert et Ntamack sont faits pour ces rendez-vous.