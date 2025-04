CHAMPIONS CUP. Vitesse, touche, turnovers : L’UBB doit-elle changer son rugby pour battre Toulouse ?

Pour espérer rejoindre Cardiff, les Bordelais devront réussir un grand match face au Stade Toulousain. Voici les 3 clés tactiques pour faire tomber le champion.

Dimanche, c’est le choc tant attendu : l’UBB reçoit le Stade Toulousain pour une demi-finale de Champions Cup qui s’annonce bouillante. Face aux champions d’Europe en titre, Bordeaux devra être irréprochable. De la conquête à la gestion des turnovers en passant par la stratégie défensive, voici les clés tactiques pour contrer les Rouge et Noir. L’UBB devra-t-elle changer son identité pour réussir ce pari fou ?

Attention aux turnovers

Lorsqu’on affronte le Stade Toulousain, un mot d’ordre : ne surtout pas offrir de ballons « gratuits ». Ce sont les meilleurs ballons à jouer dans le rugby moderne. Le moment où l’attaque doit passer rapidement en mode défense. Les hommes d’Ugo Mola aiment s’en nourrir et dévorer les espaces dans ces moments-là.

Un point d’attention à avoir pour éviter cela : soigner la touche. Si l’UBB est le meilleur alignement de la compétition avec 93 % de lancers réussis, c’est bien loin d’être le cas en Top 14. La débâcle sur la pelouse du Racing 92 il y a quelques semaines en est le symbole. Ce jour-là, l’UBB avait perdu pas moins de huit munitions. Il faudra faire beaucoup mieux dimanche.

Mis à part la touche, les ballons gratuits peuvent apparaitre dans plusieurs autres secteurs du jeu. Le jeu au sol, le jeu aérien… autant de domaines où Bordeaux devra mettre les curseurs au maximum.

Contrer la vitesse toulousaine

C’est bien connu, le Stade Toulousain est une équipe qui met beaucoup de vitesse dans son jeu. Comment ? En sortant les ballons des rucks très rapidement. Pour les Girondins, le défi sera de ralentir au maximum les sorties de balles toulousaines.

L’enjeu est double : réduire la vitesse des sorties de balles permet à la défense d’avoir le temps de se replacer. Cela permet aussi de mettre plus de pression sur le demi de mêlée, qui joue avec moins de confort. Et en l’absence d’Antoine Dupont, c’est loin d’être anodin. Paul Graou n’avait jamais été titulaire lors d’un match de phases finales avant cette saison. Ses prestations en huitième et quarts de finale de Champions Cup n’ont pas encore convaincu les observateurs. Il faudra tenter de le faire déjouer.

Ne pas oublier son identité

La plus grosse erreur que pourraient faire les Bordelais serait de réduire la voilure. Renier leurs principes de jeu par peur de se faire contrer. Mais si l’UBB est arrivée jusqu’en demi-finale, c’est parce qu’elle n’a pas hésité à envoyer du jeu de partout. À tel point que les partenaires de Bielle-Biarrey ont inscrit 40 points au minimum à chacune de leurs sorties.

Avec des joueurs du calibre de Jalibert, Penaud et « LBB », on ne peut pas se permettre de réduire la voilure. Il faut à tout prix profiter de leurs qualités offensives exceptionnelles. Pour battre le Stade Toulousain, les Girondins devront réussir à le faire déjouer, le prendre de vitesse. Bordeaux a les armes et le culot pour tenter de prendre les Rouge et Noir à leur propre jeu. Il faudra malgré tout trouver un juste milieu pour ne pas tomber dans une caricature de rugby, comme à Chaban-Delmas face à La Rochelle (10-21).