Champion du monde, Nkosi est porté disparu : ce que l’on sait de l’affaire

Ce samedi 3 décembre au soir, le club des Vodacom Bulls a officialisé la triste nouvelle, leur ailier phare Sbu Nkosi est porté disparu.

Où est passé le champion du monde 2019 ? Depuis quelques jours, les médias sud-africains se posent la question. Absent des ultimes rassemblements des Springboks cette année, il n’avait pu rejoindre la sélection à cause d’une blessure aux côtes. Cependant, il était prévu qu’il rejoigne l’Europe une fois rétabli, mais il n’en fût rien. De retour à la compétition, son club des Vodacom Bulls ne l’affiche pas non plus dans le groupe prêt à disputer l’United Rugby Championship. Lors d’une conférence de presse, le directeur du rugby du club, Jake White, refuse de répondre aux questions le concernant. Petit à petit, des questions se posent. La seule réponse de l’ancien entraîneur du MHR n’annonce rien de réjouissant : "À ce stade, moins j'en dis, mieux c'est.”

À ce moment-là, l’idée d’une disparition commence à émerger dans les médias locaux. Le 2 décembre, le site sud-africain Netwerk 24 publie une enquête. Ils affirment que le joueur ne s'est présenté à aucune activité collective des Vodacom Bulls depuis le 14 novembre. Tout effort pour le contacter aurait été fait, en vain. Au fur et à mesure, la situation provoque des inquiétudes quant à la sécurité de Nkosi, notamment auprès de sa famille et de ses proches. Ces derniers n'auraient pas eu de nouvelles de lui non plus et sa disparition a été signalée à la police. Après ces révélations, le club se retrouve obligé de prendre la parole. Dans un communiqué paru le 3 décembre, l’écurie d’URC déclare ceci :

La société Blue Bulls peut confirmer que le joueur sous contrat avec Vodacom Bulls, Sbu Nkosi, est absent sans permission depuis trois semaines. Le dernier contact connu de Nkosi avec un dirigeant, une direction ou un membre de l'équipe de jeu est le vendredi 11 novembre 2022. Après de nombreuses tentatives infructueuses, qui comprennent, mais sans s'y limiter, des appels téléphoniques, des SMS, des appels à des parents, partenaires et amis proches ainsi que quatre visites à domicile à son lieu de résidence connu, la société a pris la décision d'ouvrir un dossier de personne disparue. avec le poste de police de Brooklyn (qui a ensuite été transféré au poste de police de Sunnyside), à Pretoria le jeudi 17 novembre 2022. Cela résultait de la grave inquiétude et de l'inquiétude de tout le monde à Loftus ainsi que de la nécessité de l'assistance experte de la police sud-africaine Prestations de service. Nous apprécions l'intérêt du public et des médias pour la question, car nous partageons tous les mêmes préoccupations concernant la sécurité du joueur. Cependant, nous vous demandons de comprendre que nous ne pouvons pas faire d'autres commentaires sur la question parce qu'elle est actuellement entre les mains des services de police sud-africains.

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et souhaite beaucoup de courage à la famille de Sbu Nkosi ainsi qu'à ses proches. En espérant, que cette histoire trouve une fin heureuse.