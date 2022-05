Challenge Cup. Eben Etzebeth méritait-il un carton rouge après sa charge sur Niniashvili ?

L'action n'est pas passée inaperçue et a énormément fait réagir après coup. Alors que nous jouions la 72e minute de la finale de Chalenge Cup entre Lyon et Toulon, Eben Etzebeth, ne s'est pas fait prier pour déblayer violemment Davit Niniashvili. Une charge dangereuse d'autant plus que le Géorgien, de dos, n'a pas vu le colosse sud-africain arriver. Faut-il y voir une vengeance ? Etzebeth s'étant fait durement plaquer par ce même Niniashvili, quelques secondes auparavant. Toujours est-il que bon nombre de personnes se sont demandées si cette action n'aurait pas mérité un carton. Notre arbitre, made in Rugbynistère, a donné son point de vue.

C'est un cas difficile. La position d'Etzebeth est bonne pour venir déblayer la zone et Niniashvili sort par le mauvais côté. Je pense qu'on est justement sur un cas limite et Etzebeth le sait bien et en profite pour le châtier. Dans un cas pas clair et évident, je ne suis pas étonné que les arbitres laissent jouer.

After a nights sleep, my thoughts on the clear out;



- Etzebeth (E) does try to leave a mark on Niniashvili (N) when other options were available

- E's clear out is illegal as N isn't in the ruck competing for the ball

- it's dangerous play pic.twitter.com/XmHC0blC3Q