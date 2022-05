CHALLENGE CUP. Azéma vs Mignoni : dernière bataille avant la réunification

"Je vous rassure, Pierre Mignoni ne me laissera pas la coupe" prévenait Azéma avant cette finale européenne, "mais je vais le chambrer". De bonne guerre.

Avouez que le destin fait parfois bien les choses. Que depuis l'approche de la phase finale et la connaissance du tableau de cette "petite coupe d'Europe", tout le monde voyait une affiche Toulon vs Lyon en finale, si les Varois se sortaient de l'étau des Saracens de demie. Là, après avoir clamé ses ambitions, le RCT l'a fait quand les Lyonnais, eux, ont souffert mais ont bel et bien validé leur ticket pour Marseille également, offrant aux amoureux du Top 14 et des phases finales une affiche de rêve... en Challenge Cup !

RÉSUMÉ VIDÉO. Toulon domine les Saracens et renvoie Owen Farrell à la maison

Car oui, cette rencontre a tout du match de phases finales. Entre deux équipes qui prétendent encore à une qualification dans les 6 à l'heure d'écrire ces lignes et qui joueront leur place le week-end prochain lors de la 26ème journée, déjà. Entre deux formations, aussi, que tout réuni depuis tant d'années. De par leurs affrontements épiques - à l'image du barrage remporté par le LOU à Mayol à l'issue des prolongations en 2018 - bien sûr, mais aussi le débarquement massif d'anciens toulonnais dans la ville des lumières au fil des ans (Ivaldi, Belan, les Tao, Tuisova, Pélissié, Gill, Armitage...) et jusqu'à ce départ fratricide en fin de saison. Après avoir estimé que le projet rhodanien avait fait son temps, l'homme fort du LOU que l'on connaît aujourd'hui rejoindra sa Rade natale dans quelques semaines, histoire d'alimenter toujours plus les relations entre ces deux clubs.

RÉSUMÉ VIDÉO. RUGBY. Renversant ! Lyon se qualifie pour sa première finale européenne

Pour l'anecdote, à l'aube de cette finale si importante pour les deux clubs, Pierre Mignoni et Franck Azéma se sont d'ailleurs rencontrés la semaine dernière pour échanger, travailler et évoquer certains contours de leur futur projet commun... Tout sauf conventionnel, avouez-le ! Reste qu'avant de se retrouver, les deux managers auront à coeur de terminer en beauté leur aventure personnelle. Pour "Pierrot", il s'agira d'offrir (au moins) un premier titre majeur à sa flotte avant de quitter un navire qu'il a tant embelli. Pour Azéma, de faire fructifier la deuxième partie de saison tout simplement pharaonique des Toulonnais, eux qui enchaînent les victoires sans fléchir depuis 3 mois. Histoire aussi d'avoir une forme de reconnaissance qu'il mérite, lui qui en quelques mois a redonné un pep's à Mayol comme on n'en avait plus vu depuis "très, très longtemps", dixit Carbonel.

Top 14. Toulon. C'est officiel : un tandem Azéma-Mignoni au RCT la saison prochaine

Cette finale ? Comme une dernière bataille avant la réunification, donc. Avant peut-être que les deux clubs empreintent définitivement des chemins divers. Quoiqu'il en soit, vendredi soir aux alentours des 23h et pour rester dans le champ lexical d'une célèbre émission d'aventuriers sur TF1 : il n'en restera qu'un.