RÉSUMÉ VIDÉO. RUGBY. Renversant ! Lyon se qualifie pour sa première finale européenne

Au talent et au panache, le LOU s’est qualifié en finale de Challenge Cup en battant les Wasps, le tout malgré quelques soupçons d’inexpérience.

Qu’elles semblent lointaines ! Dans les souvenirs de certains amateurs de rugby, le LOU Rugby était l’équipe "ascenseur" par excellence. Ce samedi 14 mai, les Lyonnais ont sorti les crocs pour écrire leur histoire devant leur public de Gerland. En battant les Wasps sur le score de 20 à 18, Baptiste Couilloud et ses coéquipiers se qualifient pour la première finale européenne de leur histoire. Une histoire que les Lyonnais auront marquée par de belles volontés offensives durant 80 minutes. Même si Léo Berdeu a fait quelques frayeurs aux siens en manquant deux pénalités importantes en fin de rencontre. Comme à leur habitude, la rapidité des arrières n’a d’égal que la puissance des avants pour les hommes de Pierre Mignoni. Le 27 mai prochain, ils défieront le RC Toulon pour l’ultime rencontre de cette édition 2021-2022 de Challenge Cup. VIDEO. Josua Tuisova colle un tampon terrible à Malakai Fekitoa, et Gerland rugit de plaisir

Pour sa dernière saison en terre lyonnaise, le manager Pierre Mignoni peut donc offrir au LOU son premier titre majeur de l’ère professionnelle. Après la rencontre, il se confie selon des propos rapportés par L’Équipe. Le futur Toulonnais déclare : “Je remercie les joueurs de nous offrir ce genre d'émotions. Par les temps qui courent dans le monde, c'est important et on se dit qu'on est des privilégiés. Oui, cette finale est historique pour le club, mais ça ne le sera totalement que si on gagne, car on oublie les perdants. Encore une fois, j'ai vu l'équipe réaliser d'excellentes choses, voire exceptionnelles et des choses de cadets. Je sais comment se gagne une finale et il faudra vite corriger ces erreurs.”