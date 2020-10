Challenge Cup - 1000 supporters du RCT et pas un de plus pour la finale contre Bristol

Tous les billets pour la finale de la Challenge Cup entre Toulon et Bristol ont été vendus. Seuls 1000 supporters seront présents dans le stade.

Challenge Cup - La réponse de l'EPCR aux supporters toulonnais en colèreLa finale de la Challenge Cup entre Toulon et Bristol se jouera devant 1000 supporters seulement ce vendredi à 21h. "Un nombre limité de supporters pourront assister à la finale de la Challenge Cup au stade Maurice-David suite à la décision de la préfecture des Bouches-du-Rhône d’autoriser l'EPCR à vendre 1 000 billets pour le match à Aix-en-Provence", a indiqué la société organisatrice des Coupes d'Europe dans un communiqué. Priorité a été donnée à la sécurité et aux supporters toulonnais. En effet, pour minimiser les déplacements de population et les risques, l'EPCR n'a pas souhaité la présence des supporters anglais. Vendus ce lundi soir sur le site de Provence Rugby, dont le stade sera le théâtre de la finale, tous les billets ont trouvé preneur en une heure selon Var Matin. Il faut dire que le RCT en avait réservé une partie à ses abonnées et partenaires.