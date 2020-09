Challenge Cup - La réponse de l'EPCR aux supporters toulonnais en colère

L'EPCR a tenu à apporter des explications sur le processus de sélection des lieux pour les finales de Coupes d'Europe.

Challenge Cup - Les supporters toulonnais dépités par le lieu choisi pour la finaleEn battant Leicester à Mayol, le RCT s'est qualifié pour sa troisième finale de Challenge Cup. Les Toulonnais affronteront Bristol du côté d'Aix-en-Provence. Une nouvelle qui aurait dû ravir les supporters du Rugby club toulonnais. Or, la jauge actuelle dans la région aixoise ne devrait pas permettre d'avoir plus de 1000 spectateurs à Mauric David. En organisant la rencontre dans une zone qui n'est pas concernée par les restrictions, il aurait été possible d'avoir 5 000 supporters. Ce qui a provoqué la colère des fans de Toulon. Lesquels n'ont pas compris ce qui avait poussé l'EPCR à choisir Aix-en-Provence. L'instance en charge des Coupes d'Europe a tenu à répondre via son site. Elle a d'abord expliqué qu'elle tenait à s'assurer "qu’aucun match ne soit joué sur le terrain d’un des clubs participants, tant qu’existent des options adéquates et sécurisées ailleurs."

Le conseil d’administration de l’EPCR a décidé de maintenir un système en vigueur depuis plusieurs années pour les demi-finales, et qui consiste à jouer le match dans un lieu neutre sur le territoire du club le mieux classé à l’issue de la phase de poules. Cela signifie que nous avons cherché des lieux appropriés dans des régions avoisinantes, en France pour la Challenge Cup et en Angleterre pour la Champions Cup, ce par l’intermédiaire et avec le soutien de la LNR et de Premiership Rugby respectivement.

Face à l'incertitude entourant les affiches des finales (il y aurait pu avoir deux finales franco-françaises), l'EPCR a retardé sa décision. Il a été envisagé de jouer les finales au Stade Mayol ainsi qu'au Sandy Park des Exeter Chiefs. Mais "cela n’aurait été une option que si toutes les autres possibilités avaient été écartées." L'idée ici était de minimiser les déplacements en cette période de pandémie. "En travaillant avec la LNR, Aix-en-Provence a été identifié comme un lieu approprié et adéquat pour un match qui se jouera probablement à huis clos." Et ce, alors même qu'Aix-en-Provence est en zone rouge. "Dans un contexte de situation fluctuante, où le sujet de la zone rouge est lui-même amené à évoluer constamment, nous avons avancé avec la probabilité d’une finale jouée à huis-clos afin de ne prendre aucun risque." Si la situation évolue positivement, la jauge pourrait être revue à la hausse d'ici à la finale.