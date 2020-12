C'est inédit : le rugby professionnel va indemniser les clubs formateurs d'internationaux

Comme cela était attendu, les clubs professionnels de l’Hexagone vont verser des indemnités aux clubs formateurs de leurs joueurs. Une première.

La LNR a confirmé ce mardi, que les clubs professionnels français devront verser des indemnités aux clubs amateurs des joueurs de leur effectif. Comme le rapporte la Ligue Nationale de Rugby, c’est 500 000 euros qui seront distribués cette semaine au sein de 386 clubs. Cela s’inscrit dans le cadre de la RIF (réforme des indemnités de formation) existant depuis la saison 2019-2020 et en place jusqu’à la saison 2022-2023. Une première donc dans le microcosme du rugby français. La LNR indique que ces indemnités sont « calculées en fonction du parcours de formation du joueur, de l’école du rugby au centre de formation, indexées chaque année sur son niveau de rémunération et versées chaque saison pendant la carrière professionnelle des joueurs (pendant 10 saisons à compter de la signature du 1er contrat professionnel). »

Paul Goze le président de la ligue nationale de rugby s’est exprimé sur le sujet : ''Rugby amateur et rugby professionnel construisent ensemble l’avenir du rugby français et la performance des clubs et du XV de France. En soutenant la formation française tout au long du parcours de formation des joueurs, nous encourageons l’excellence. Le dispositif RIF marque le soutien et la solidarité indéfectible des clubs professionnels et de la Ligue Nationale de Rugby auprès des clubs amateurs et des centres de formation''.

Pour illsutrer cela, le club de St Pée sur Nivelle par exemple, club formateur du capitaine du XV de France Charles Ollivon touchera 20 000 euros tandis que le CS Nuiton « recevra environ 28 000 € au titre des années passées par Arthur Retière (Stade Rochelais) dans son école de rugby''. Une bonne nouvelle donc pour l'ensemble du rugby amateur, qui se voit là récompenser de son travail de formation. Une aide également non négligeable en cette période de crise sanitaire, qui plonge de nombreux clubs amateurs dans un sacré marasme financier.