Castres redresse la barre face à des Bayonnais en difficulté [VIDÉO]

Le Castres Olympique recevait l'Aviron Bayonnais dans le match en retard de la 12e journée de Top 14 ce dimanche à 18 heures. C'est une affiche qui peut ne pas attirer les amateurs de ballon ovale mais elle est importante dans la course au maintien. Castres étant 10e et Bayonne avant-dernier, à 5 points du non-relégable Montpellier.

C'est finalement les Tarnais qui se sont imposés sur le score de 31 à 21. Ce sont d'abord les avants castrais qui mettent du rythme dans ce match avec un premier essai de Gaëtan Barlot, talonneur et ancien columérin. Les Tarnais souhaitaient se rattraper de leur match face au Stade Français la semaine dernière et c'est chose faite avec une victoire à domicile. Nakosi hérite d'un ballon sur l'aile et perce la défense bayonnaise facilement. Vaipulu marquera son essai après une pénalité à 5 mètres jouée rapidement par Rory Kockott.

