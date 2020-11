Castres - Mauricio Reggiardo explique le refus d'avancer le match face à Brive

Le CA Brive Corrèze a demandé à ce que le match face au Castres Olympique soit avancé ce week-end. Le CO a refusé et Reggiardo explique pourquoi.

Les reports de matchs pour cause de cas covid sont un casse-tête pour tout le monde. Les instances doivent trouver des dates qui correspondent à tout le monde tandis que les clubs se retrouvent couper dans leur préparation. Le Castres Olympique a été sévèrement touché par la pandémie avec plusieurs matchs reportés depuis le début de la saison. Ce week-end, les Tarnais devaient se rendre à Montpellier, mais plusieurs cas positifs détectés dans le groupe du MHR obligent la rencontre à être reportée.

Brive a donc sauté sur l'occasion pour proposer d'affronter Castres ce week-end, plutôt que le mercredi 2 décembre. En effet, cette semaine, les Brivistes devront assurer 3 matchs de Top 14 en 10 jours, tout comme le CO. Cependant, le club tarnais a refusé. Si dans un premier temps les Brivistes furent excédés par ce refus, Mauricio Reggiardo a décidé d'expliquer le choix du club dans un communiqué officiel. La raison est simple, le staff a décidé de mettre en congés ses joueurs :

Suite au report du match face à Brive, initialement prévu le 10 octobre, il nous a été demandé de déplacer ce match au mercredi 2 décembre entre une réception capitale face à l’ASM et un déplacement à Pau. Cette décision, à l’époque, ne nous satisfaisait pas mais nous l’avons accepté. Nous avions calé notre effectif pour aborder le mieux possible ces 3 matchs en 10 jours. Ainsi, pour le déplacement à Montpellier, nous avions mis en congés 7 joueurs cadres de l’équipe. De même, dès que nous avons appris que le match contre Montpellier allait être reporté, nous avons mis tout l’effectif en congés. Nous demander de tout changer en 3 jours, après toutes les incertitudes et épreuves que nous venons de traverser, ce n’est pas envisageable.

Mauricio Reggiardo tient tout de même à rappeler que le CO ne s'est jamais plaint, alors qu'ils étaient en difficulté : "Nous n’avons pas pu nous entrainer correctement durant plusieurs semaines, nous avons dû nous déplacer avec 22 joueurs valides à La Rochelle et nous n’avons pas pu également gérer normalement les congés obligatoires que nous devons donner à nos joueurs d’ici la fin de l’année 2020. Nous ne nous sommes pas plaints et avons tout fait pour favoriser la tenue du championnat. Mais il ne faut pas nous demander l’impossible. Le fait de jouer 3 matchs en 10 jours ne nous arrange pas plus que Brive que je respecte et avec lequel je ne veux pas polémiquer."