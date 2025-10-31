Castres – Bordeaux en Top 14 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Après une semaine agitée, place au terrain ! Le CO reçoit une UBB privée de ses stars mais toujours joueuse. Coup d’envoi samedi à 16h35 au Pierre-Fabre, sur Canal+ Live.

Dernière journée de TOP 14 avant la période internationale. Ce samedi, Castres et l’Union Bordeaux-Bègles s'affrontent dans le cadre du Multirugby. Le match aura lieu ce samedi 1er novembre à 16h35 au stade Pierre-Fabre, et sera diffusé en direct sur Canal+ Live 2.

Castres veut enchaîner à domicile

Les Tarnais, solides sur leurs terres, restent sur une dynamique intéressante et comptent bien profiter de l’appui du public pour confirmer. Bonne nouvelle pour les supporters : Pierre Popelin fait son retour après sa blessure aux ischios, tandis que Hulleu, Karawalevu et Arata seront bien de la partie.

Babillot, de retour de repos, devrait aussi apporter son énergie coutumière. En revanche, Le Brun, Delaporte, Walcker, Baget et Zarantonello sont toujours indisponibles.

Bordeaux privé de ses cadres

Côté girondin, l’UBB arrive amoindrie. L’appel du XV de France prive le groupe de Depoortere, Bielle-Biarrey, Penaud et Lucu. Et ce n’est pas tout : Jalibert (cuisse), Moeafana, Boniface, Nguimbous, Swinton, Du Preez, Matiu et Coleman sont à l’infirmerie. Un vrai casse-tête pour le staff bordelais, contraint de bricoler sa charnière et sa deuxième ligne.

Duel prometteur à Pierre-Fabre

Face à une équipe castraise rugueuse à domicile, Bordeaux devra faire preuve de caractère et s’appuyer sur sa profondeur de banc. Les automatismes seront mis à rude épreuve, mais l’UBB n’a jamais manqué de ressources. Castres, lui, voudra enfoncer le clou pour revenir dans le haut du classement.

Coup d’envoi à 16h35, sur Canal+ Live 2. Préparez les tapas, ça va piquer du côté du Pierre-Fabre !