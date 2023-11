Carnet noir. Toute la famille du rugby rend hommage à Thomas de Crépol

C'est une triste nouvelle que nous avons apprise il y a quelques jours. Le jeune Thomas, passionné de rugby et impliqué dans son club, a perdu la vie suite à une agression.

C'est dans la nuit de samedi 18, à dimanche 19 novembre, que le jeune Thomas a perdu la vie, dans le petit village de Crépol au nord de Roman sur-Isère. L'adolescent prenait part à une fête organisée par la commune à la demande des jeunes.

Cette "soirée privée" a pris une tout autre tournure lorsqu'un groupe d'une dizaine d'individus a tenté de s'y introduire, armés de couteaux. Le vigile à l'entrée de la salle des fêtes a essayé de retenir ces personnes, en vain. Le jeune Thomas perdit la vie après une agression à l'arme blanche alors qu'il se rendait à l'hôpital de Lyon, tandis que deux autres jeunes hommes ont été hospitalisés en urgence absolue.

Très vite, cette affaire a suscité beaucoup d'intérêts, et les hommages et soutien à la famille du jeune Thomas ont afflué en masse. Une marche blanche a été organisée également à Roman sur-Isère, rassemblant près de 6000 personnes.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a dénoncé "le terrible assassinat" comme " une agression qui nous a tous marqués."

Le monde du rugby pleure un coéquipier

En tête du cortège, une quinzaine de jeunes du club de rugby de Thomas, le RC Roman-Péage ont rendu hommage à Thomas. Ces jeunes portaient le maillot bleu du club, floqué "Thomas repose en paix". Ce dernier était le capitaine de l'équipe, et un membre très impliqué du club.

Dans la sphère du rugby français, les hommages ont été nombreux et le président de la fédération, Florian Grill, a, lui aussi, tenu à apporter son soutien à la famille et au proche du jeune défunt : "C’est tout le rugby qui est en deuil et qui salue Thomas en même temps que toute la nation. Plus que jamais les valeurs de respect et fraternité que le rugby porte en lui sont essentielles à la société. Thomas les incarne plus que jamais."

Né dans la même ville que Thomas, Philippe Saint-André a pris le temps de témoigner sa douleur auprès de RMC Sport. L'ancien sélectionneur du XV de France a joué à Roman-Péage, et semble encore très attaché à ce club : "J'ai beaucoup de douleurs, j'ai plein d'amis proches qui étaient dans cette marche blanche. Thomas, il faut savoir que c'était un enfant bien, un enfant éduqué, respectueux et heureux de vivre. Il était fou de rugby et il était capitaine des juniors de Roman-Péage. Thomas a été tué dans une barbarie. C'est terrible, il y a beaucoup de peine dans la ville et dans les entourages."

Ce week-end, une minute de silence sera observée sur les pelouses de Top 14, pour rendre hommage à un petit frère du rugby parti bien trop tôt.

La rédaction du Rugbynistère apporte tout son soutien à la famille et aux proches de Thomas.