Carnet Noir. Taniela Moa ancien joueur de Pau et des Tonga s'est éteint à l'âge de 36 ans

C'est une bien triste nouvelle qui nous est parvenue ce 16 décembre. Taniela Moa, ancien demi de mêlée emblématique des Tonga et de la Section Paloise nous a quittés. C'est la Tonga Rugby Union qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Les causes du décès n'ont en revanche pas été dévoilées. ''Un pilier du rugby Ikale Tahi Tonga qui aura désormais son nom gravé parmi les échelons des plus grandes légendes [...] Nous tenons à adresser notre amour et nos plus sincères condoléances à sa famille, à travers cette triste et tragique période'', a communiqué la fédération tongienne.

Moa était seulement âgé de 36 ans. Il avait pris sa retraite en 2017 alors qu'il portait les couleurs de la Section Paloise. Passé par les Auckland Blues ou les Chiefs, il avait rejoint le Béarn en 2011, avec qui il fut sacré champion de France de Pro D2 en 2015. Doté d'un gabarit hors norme (1m80-102kg) et d'une excellente passe, ses nombreuses coupes de cheveux extravagantes en avait fait l'une des figures de la Section. Avec les Tonga, il a également été l'un des piliers de la sélection, comptant une vingtaine d'apparitions sous le maillot rouge. Il fut l'un des grands artisans de l'historique victoire des Tonga sur la France, lors de la Coupe du Monde 2011.

VIDEO. Pro D2 : Le magnifique geste technique de Taniela Moa

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.

Auckland Rugby would like to acknowledge the sad passing of Taniela Moa.



Taniela had 58 caps in the Blue and White Hoops winning two NPC titles. Taniela also went on to represent Tonga on 20 occasions.



Our thoughts and condolences go out to the Moa family at this time. pic.twitter.com/TeGBgqBCYp