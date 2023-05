Carnet noir. L’ancien patron des arbitres Didier Mené est décédé

C’est avec une grande tristesse que la FFR a annoncé le décès de l’ancien patron des arbitres et ex-membre du comité directeur Didier Méné.

Triste journée pour le rugby français. Hier, Didier Mené nous a quittés à l’âge de 59 ans. Le Catalan d’origine est décédé après un malaise cardiaque. Pour rappel, il avait été le patron des arbitres de 2009 à 2016. D’abord arbitre en Fédérale, il a gravi les échelons pour arriver rapidement en première division. Il a aussi arbitré trois finales de championnat de France et douze matchs internationaux. Il a été le plus jeune arbitre français a dirigé un match international entre le Pays de Galles et l’Angleterre.

Le monde du rugby est en deuil et certains ont tenu à rendre hommage à l’ancien arbitre. Tout d’abord, Franck Maciello (Directeur technique national de l’arbitrage) a déclaré que : “Didier a été une source d’inspiration pour toute une génération d’arbitres. Sa contribution à l’arbitrage français et international a été considérable. Il a été un compagnon de route pour beaucoup et, ce soir, le monde de l’arbitrage est attristé. “

Alexandre Martinez, le président par intérim de la FFR, a, lui aussi, eu quelques mots pour le Catalan. “Didier Mené a servi notre sport avec passion et dévouement. Nous invitons tous les membres de la FFR et la communauté du rugby à honorer sa mémoire et son dévouement à notre sport.”

La Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a, elle aussi, salué la mémoire de l'ancien arbitre. "Le monde du rugby perd un amoureux de l'ovalie. Patron des arbitres durant 7 ans, membre du comité directeur de la Fédération Française de Rugby, Didier Mené a dédié sa vie à ce sport. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches"

