''Capitulation historique'', ''Oblitérés'', la presse étrangère allume les All Blacks (et ça pique fort)

L’Afrique du Sud a infligé aux All Blacks la pire humiliation de leur histoire. Entre sidération, punchlines et analyses sans pitié, voici ce que dit la presse étrangère du naufrage néo-zélandais.

Le 13 septembre 2025 restera une date noire pour le rugby néo-zélandais. À Wellington, les All Blacks ont subi la plus lourde défaite de leur histoire face à l’Afrique du Sud : un cinglant 43-10. La presse étrangère s’est immédiatement emparée de l’événement, oscillant entre sidération et analyses techniques. Voici ce qui ressort de ce grand débrief. VIDEO. Humiliation historique ! Pulvérisés par les Boks, les All Blacks subissent leur pire défaite à domicile

“Ils étaient trop bons pour nous” : l’aveu des All Blacks

Damian McKenzie n’a pas cherché d’excuses. L'arrière reconnaît que les Springboks “étaient tout simplement trop bons” (RugbyPass). Comme beaucoup de commentateurs, il pointe une rencontre à deux vitesses : une première période accrochée, suivie d’un naufrage complet après la pause, où les Sud-Africains ont imposé leur puissance et leur discipline. Pour Planet Rugby, la Nouvelle-Zélande “n’a trouvé aucune réponse face à des champions du monde recalibrés”.

Erasmus tempère malgré le record

Côté sud-africain, pas d’euphorie débordante. Rassie Erasmus, le sélectionneur, rappelle que les All Blacks “ont déjà infligé les mêmes douleurs” à l’Afrique du Sud et qu’il ne faut pas s’emballer (RugbyPass). Il insiste sur le rôle du collectif et de la préparation mentale, tout en saluant la contribution de joueurs moins capés, preuve que la profondeur du banc springbok reste impressionnante.

Robertson lucide mais inquiet

Scott Robertson, lui, parle d’une équipe “possédée dans le jeu aérien” et admet que ses hommes n’ont pas su réagir dans les moments clés (RugbyPass). S’il garde son sang-froid, le sélectionneur néo-zélandais concède qu’il faudra trouver des réponses “très vite”. La presse locale, comme le NZ Herald, évoque déjà une “fenêtre d’inquiétude” sur la trajectoire de son mandat.

Les rares éclaircies côté kiwi

Dans ce marasme, un nom ressort : celui de Leroy Carter, ailier néo-zélandais qui honorait sa première cape avec un essai à la clé. Pour Planet Rugby, il est “le seul point positif” d’une soirée cauchemardesque. En face, Cheslin Kolbe a brillé avec un doublé, Damian Willemse et RG Snyman ont été encensés pour leur impact, et ce sans que les Boks aient à utiliser leur célèbre “Bomb Squad” pour dynamiter le banc adverse.

Un naufrage en trois actes

Les médias étrangers pointent trois failles majeures :

La seconde mi-temps, perdue 36-0, symbole d’un effondrement mental. La conquête aérienne et le jeu au pied, totalement en faveur des Boks. Le manque de résilience : incapables de renverser le momentum, les All Blacks ont semblé résignés.

“Une capitulation” pour News.com.au, “une oblitération” pour Wales Online.

Les conséquences : signal d’alarme pour la Nouvelle-Zélande

Cette défaite ne vaut pas qu’un zéro au classement : elle remet en cause la confiance, la profondeur et la culture de jeu kiwi. L’Irish Examiner évoque une “crise d’identité rugbystique”. De l’autre côté, les Springboks envoient un message clair : la domination mondiale passe toujours par eux. Erasmus le répète, l’important sera de confirmer.

Et maintenant ?

Le Rugby Championship continue, mais cette claque historique pèsera lourd dans les têtes. Les All Blacks n’ont plus le choix : retrouver de l’agressivité, reconstruire une discipline, et prouver que Wellington n’était qu’un accident. En attendant, l’étranger savoure et s’interroge : a-t-on assisté au début d’un basculement durable dans la rivalité entre les deux géants du rugby mondial ?