Canal + régale les fans avec sa Semaine BRENNUS avant la finale du Top 14

Avant la finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais, Canal + a prévu de nombreuses rediffusions ainsi que des reportages.

Stade Toulousain vs Stade Rochelais, c'était la finale de la Champions Cup et c'est aussi celle du Top 14 2020/2021. Les Toulousains vont-ils conserver leur titre ou bien le céder aux Maritimes pour la première fois de leur histoire ? Avant de le savoir et pour faire monter la sauce, le diffuseur historique du championnat de première division a prévu un programme alléchant à ses abonnés. La Semaine Brennus a débuté ce lundi avec la rediffusion de la finale 2001 entre Toulouse et Clermont. Ce mardi, place à la rediffusion de la finale 2003 entre Toulouse et Paris ainsi qu'au documentaire Beau joueur dont nous vous avions parlés sur le Rugbynistère. ''Beau Joueur'', ce long-métrage qui montre le vrai visage des rugbymenTous les soirs jusqu'à vendredi, vous pourrez ainsi revoir de grandes finales, mais aussi suivre le Late Rugby Club. La finale sera diffusée sur Canal + (ainsi que sur France 2) à 20h45 tandis Canal + Sport proposera la Finale Face B : la finale commentée par Jean-Baptiste Esculié "avec les analyses de Cédric Heymans et Marie-Alice Yahé qui utiliseront largement palettes et statistiques et permettront aux abonnés de vivre cette finale comme de véritables experts."

MARDI 22 JUIN 2021

CANAL+SPORT

19H55 : QUINZE – Episode 2 "BRIVE, PAU, PILIERS DU TOP 14"

20H35 : LATE RUGBY CLUB – 1ÈRE PARTIE

21H05 : FINALE TOP 14 STADE FRANCAIS/TOULOUSE 2003

22H55 : LATE RUGBY CLUB – 2ÈME PARTIE

23H40 : DOCUMENTAIRE “BEAU JOUEUR”

MERCREDI 23 JUIN 2021

CANAL+SPORT

19H55 : QUINZE – Episode 3 "AGEN, UNE SAISON EN ENFER"

20H35 : LATE RUGBY CLUB – 1ÈRE PARTIE

21H05 : FINALE TOP 14 CASTRES/TOULON 2013

22H55 : LATE RUGBY CLUB – 2ÈME PARTIE

23H40 : DOCUMENTAIRE "LE SOUFFLE DE LA COLÈRE"

JEUDI 24 JUIN 2021

CANAL+SPORT

19H55 : QUINZE – Episode 4 "ROMAIN NTAMACK"

20H35 : LATE RUGBY CLUB – 1ÈRE PARTIE

21H05 : FINALE TOP 14 RACING/TOULON 2016

22H55 : LATE RUGBY CLUB – 2ÈME PARTIE

23H35 : DOCUMENTAIRE “BUILDING JÉRUSALEM"

VENDREDI 25 JUIN 2021

CANAL+

19H35 : PLATEAU SPECIAL AU STADE DE FRANCE

20H45 : FINALE

22H35 : PLATEAU SPECIAL DEBRIEF AU STADE DE FRANCE

23H35 : REDIFFUSION - FINALE "FACE B"

CANAL+SPORT