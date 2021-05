Calendrier impossible, manque d'équité : Philippe Saint-André pousse un coup de gueule.

Le manager de Montpellier a réagi sur la fin de saison des siens, après la défaite face à l'UBB.

Montpellier a perdu contre l'UBB, et à vrai dire, personne n'a été surpris. Ce mardi, le MHR disputait un match en retard, à peine quatre jours après sa finale européenne remportée contre Leicester. Et sur la pelouse de Chaban-Delmas, Philippe Saint-André a été contraint d'aligner une équipe largement remaniée pour faire face à ce calendrier.

Top 14. VIDÉO. L'UBB déroule face à la jeunesse montpelliéraine et rêve d'une demieLe maintien n'est donc toujours pas mathématiquement acquis pour le MHR, qui compte tout de même neuf points d'avance sur Pau, 13e et barragiste. En conférence de presse, l'ancien sélectionneur du XV de France a d'abord tenu à saluer la performance de l'UBB... avant de pousser un coup de gueule :

Cinq matches en 18 jours, c'est incompréhensible. On va vite rentrer car on joue notre saison samedi contre Bayonne. J'ai des joueurs qui étaient dans les 23 ce soir qui seront dans le groupe samedi. Il y avait 5 pros, ils ont tout donné. On a un pilier qui a une rupture du tendon d'Achille, un jeune s'est fait le genou, un autre à l'épaule dans la boîte à gants. J'avais 20 ou 21 blessés, j'en aurais 23 ou 24... - Philippe Saint-André via L'Equipe

Saint-André rappelle qu'il avait "tiré la sonnette d'alarme il y a cinq ou six semaines en disant qu'il n'y aurait aucune équité dans cette fin de saison de Top 14. Et il n'y a aucune équité. Point final."

