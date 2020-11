Branchez-vous sur C8 vendredi pour voir du Top 14 en clair

Un match de la 8e journée de Top 14 sera diffusé en clair sur C8 ce vendredi soir. Le 6 novembre, Toulon reçoit Brive à Mayol.

Après Lyon vs La Rochelle et Clermont vs Toulon en 2019, une nouvelle rencontre de Top 14 aura droit à sa diffusion en clair. Pour la troisième année consécutive, la LNR et Canal + va proposer une rencontre au grand public. En 2018, c'est Clermont et l'USAP qui avaient eu droit à cette exposition. C'est C8, chaîne du groupe Canal, qui est une fois de plus désignée pour le match entre Toulon et Brive. Il s'agira d'une co-diffusion puisque Canal + Sport proposera aussi cet affrontement. Une rencontre programmée vendredi 6 novembre à 21h. Au classement, le RCT occupe la 8e place après avoir battu Castres tandis que Brive flirte avec la zone de relégation après trois revers de rang.