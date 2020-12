Bonne nouvelle, le nombre de pénalités baisse en Top 14, mais pourquoi ?

Après un début de saison marqué par les coups de sifflet incessants des arbitres, le nombre de pénalités est en baisse.

Top 14 - 37 pénalités sifflées lors de la Rochelle vs Toulon, c'est mocheEn début de saison, les observateurs comme les supporters s'inquiétaient de voir des matchs hachés par les pénalités. La rencontre entre le Racing 92 et Toulouse avait largement été commentée en ce sans. Mais on se souvient surtout de ce La Rochelle vs Toulon marqué par près de 40 coups de sifflets. Au centre des discussions à ce moment-là, les nouvelles règles dans les rucks et et la zone de plaqueur/plaqué. Bien que les joueurs aient "révisé" pendant l'intersaison, il leur a fallu un certain temps pour s'acclimater aux nouvelles directives des officiels. Après 11 journées de Top 14, force est de constater que le nombre moyen de pénalités sifflées est en baisse comme le montrent ces chiffres compilés par David Reboursière. Crédit stats : @DavidReboursie1

La chute du nombre de pénalités peut être expliquée par plusieurs raisons :

les joueurs se sont adaptés avec des soutiens plus proches et moins de prises de risque

les arbitres ont eu la consigne de ne récompenser le gratteur que s'il respecte toutes les attitudes demandées (stable et fort et il doit attaquer le ballon)

On remarque que le jeu au sol est le domaine où les fautes sont les plus souvent commises. Viennent ensuite les mêlées, le jeu dangereux et le hors-jeu. Contrairement à ce que certains pourraient croire, le pourcentage de pénalités sifflées lors des mauls n'est pas si élevé. Notez que la touche est un domaine très peu pénalisé. Il faut dire que la possibilité d'y faire des fautes est moins grande qu'en mêlée par exemple.

Crédit stats : @DavidReboursie1