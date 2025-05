Beaucoup les voient déjà 'morts' : l'USAP ''n’a pas d’autre issue'' pour survivre en Top 14

''Vous pouvez écrire qu’on est morts si vous voulez'', souffle Azéma. Perpignan est dans le dur, mais l’USAP ne lâche rien. Le sprint final s’annonce bouillant.

Perpignan n’a pas démérité. Mais Perpignan a encore perdu. Ce samedi 17 mai, l’USAP a chuté au Michelin face à une équipe de Clermont réaliste (31-13), lors de la 24e journée du Top 14. Une défaite qui coûte cher, très cher : les Catalans glissent à la 13e place, barragistes virtuels, avec Paris juste devant… et Vannes qui n'a pas du tout abdiqué dans ce championnat ô combien passionnant.

Un état d’esprit irréprochable, mais...

Franck Azéma l’a martelé après la rencontre en conférence de presse : l’attitude de ses joueurs n’est pas en cause. “On ne se lâche pas, l’état d’esprit est là, et heureusement.” Mais une fois encore, l’USAP n’a pas su capitaliser sur ses temps forts, ni faire basculer le match dans les moments clés. “Il y a des moments où on a été pauvres dans notre exécution, ce qui ne nous a pas permis de passer à la caisse”, déplore le manager via le Midol.

Et c’est bien là le nœud du problème. L’envie est présente, la combativité aussi, mais à ce niveau, la précision fait souvent la différence. “C’est ça le haut niveau, c’est avoir cette justesse dans les temps forts.” Résultat : aucune récompense, pas même un point de bonus, et une fin de saison qui s’annonce sous haute tension.

Deux matchs, zéro marge d’erreur

Avec deux rencontres à jouer, l’USAP sait que son destin ne tient plus seulement entre ses mains. Un déplacement périlleux à La Rochelle puis une réception de Toulouse : autant dire qu’il faudra sortir deux prestations XXL pour espérer se maintenir. “Ce n’est pas fini, je vous le dis. Ça va dépendre de nous… et des autres aussi.”

Avec un Stade Toulousain qui pourrait terminer en roue libre lors de cette dernière journée. Chaque point va compter. Mais après le revers concédé face au Racing 92 à domicile. Et le coup de gueule de Mola, les Rouge et Noir pourrait également débarquer à Aimé Giral avec le couteau entre les dents et la volonté de faire un gros match. D'autant que ce sera le dernier avant une nouvelle pause en raison de barrages.

Azéma reste lucide mais combatif. Il espère récupérer quelques joueurs pour ce sprint final. L’idée est claire : rester positifs, tout donner et gratter chaque point possible. “Les joueurs sont frustrés, déçus. On va se remettre au travail, améliorer ce qui peut l’être. On n’a pas d’autre issue.” L’USAP joue sa peau. Et jusqu’à la dernière minute, ce sera la guerre.