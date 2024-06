Barrages. Top 14. COMPOSITION. Qui Sont les hommes clés du Stade Rochelais contre Toulon ?

Ce samedi, le Stade Rochelais défie Toulon dans un match de barrages brûlant de Top 14. Découvrez la composition des Maritimes et les choix stratégiques de Ronan O'Gara.

Pour ce choc Ronan O'Gara ne pourra pas compter sur le jeune Panverne, forfait pour le reste de la saison. Mais il aura tout de même de sérieux candidats en première ligne pour venir à bout des Varois.

Les Tricolores Wardi et Atonio sont bien titulaires. Dans la cage, le géant Skelton devra mener les siens vers la victoire. On sait combien ses performances sur le pré peuvent influencer le résultat final.

En troisième ligne, le capitaine du XV de France Grégory Alldritt sera à n'en pas douter remonté comme un coucou pour permettre à son équipe de retrouver le Stade Toulousain en demie.

A la charnière, du classique avec l'ancien All Black Kerr-Barlow et le Tricolore Hastoy. Au centre, ROG a choisi d'utiliser Danty comme un impact-player en sortie de banc. Il fait confiance à Favre et Seuteni pour lancer la rencontre.

Aux ailes, l'Anglais Nowell a gagné sa place après de bonnes performances tandis que Leyds laisse le poste d'arrière à l'expérimenté Brice Dulin.

On retrouve ensuite Lespiaucq, Sclavi, Ployet, Tanga, Berjon, West et Colombe chez les finisseurs pour terminer la rencontre et mener le Stade Rochelais vers la victoire.