Avec Rémi Gaillard, Mohed Altrad pourrait devenir maire de Montpellier

Dans une interview, l'actuel président du MHR a déclaré qu'il ne serait plus président du club s'il était élu à la prochaine élection municipale.

Mohed Altrad quittera la présidence du MHR s’il est élu maire Le 28 Juin prochain se tiendra le deuxième tour des élections municipales ou Mohed Altrad est candidat, il pourrait quitter la présidence du club s’il est élu. Le 28 Juin prochain pourrait sonner la fin de la présidence de Mohed Altrad à la tête de Montpellier rugby. En effet, l’homme d’affaires a rassemblé 13,3 % des suffrages au premier tour des élections municipales et se présentera au second tour avec une fusion de listes rassemblant la liste écologique, la France Insoumise ainsi que la liste du youtubeur Rémi Gaillard.

Cette alliance représente 40 % des voix du premier tour. La liste du président du MHR est opposée à celle du maire sortant Philippe Saurel crédité de 20 % au premier tour ainsi que la liste socialiste de Michel Delfosse (17 %). Ses chances de victoire ne sont donc pas absurdes. Il a confié dans l’émission Le Talk, organisée par Le Figaro ,qu’il pourrait quitter la présidence du club de rugby.

Si je suis élu, il y aura conflit d’intérêt.Je ne peux pas aider un club qui m'appartient. Mais je resterai actionnaire.

Il quitterait donc un club dans lequel il a beaucoup investi depuis 2011 et qui a atteint la finale du Top 14 en 2018 avec une défaite contre Castres. S’il est élu, Mohed Altrad deviendra la 4e personnalité du paysage rugbystique a devenir maire après les deux anciens internationaux Michel Tonon élu maire de Salon de Provence entre 2002 et 2014 et Didier Codorniou actuel maire de Gruissan depuis 2001 ainsi que l’ancien joueur de l’USAP Christophe Manas, élu maire de son village du Roussillon Corneilla-del-Vercol