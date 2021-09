Autant d'écart entre le leader et la lanterne rouge aussi tôt dans la saison, du jamais vu en Top 14 ?

Le Stade Français n'a pas remporté le moindre match en Top 14. Les Parisiens n'ont aucun point au compteur. Et accusent un retard de 13 longueurs sur Toulouse.

13

À la faveur de ses trois victoires en autant de matchs, le Stade Toulousain est le solide leader du Top 14 . Les hommes de Mola n'ont pas réussi le carton plein en remportant trois bonus offensif, mais ils réalisent un début d'exercice très solide. Ce qui n'est pas du tout le cas du Stade Français . Balayés à trois reprises, les Parisiens n'ont pas réussi à glaner la moindre unité. Si bien que leur compteur est bloqué à zéro.

Un retard qui va être difficile à combler et qui va demander de gros efforts. Lesquels pourraient se payer cher en fin de saison dans la course à la qualification. Voire dans la lutte pour le maintien si d'aventure Paris ne remporte pas rapidement son premier succès. Y parviendront-ils face à Castres ? Les Tarnais savent que les Soldats roses ne sont pas en confiance. Ils pourraient en profiter pour s'offrir une nouvelle victoire à l'extérieur après celle glanée à Clermont. Pour le Stade Français, ce serait plus qu'une déconvenue. Et l'écart avec les autres formations pourrait s'avérer trop compliqué à combler. Il y a donc bien péril en la demeure parisienne. Top 14. ''Oui le club est en danger !'' : Moscato très inquiet pour le Stade FrançaisTreize points, c'est déjà énorme. Surtout à ce moment de la compétition. À titre d'exemple, Agen était à seulement sept points de Toulouse après trois journées l'an passé. Il avait fallu attendre la 5e pour voir un écart supérieur à treize longueurs. Le championnat est long et il reste bien assez de journées à Paris pour remonter au classement. L'UBB était bien relégable après cinq matchs en 2020/2021 et onze points de retard sur le haut du classement. Mais ça n'avait pas empêché les Bordelais de jouer les demies. Pour voir un écart aussi important entre le leader et la lanterne rouge, il ne faut pas remonter si loin dans le temps. En effet, lors de la saison 2018/2019, Clermont comptait 14 unités et l'USAP seulement une. Les Catalans avaient finalement été relégués.



Les Parisiens vont-ils connaître le même sort malgré un effectif plus solide ? On rappellera que la dernière formation qui affichait un zéro pointé après trois journées avait aussi été reléguée. C'était Brive lors de la saison 2017/2018. Cette saison-là, c'est Montpellier qui dominait le classement avec quatorze longueurs d'avance après trois matchs. Autant dire que les chiffres ne sont pas vraiment en faveur de la formation de la capitale. Laquelle a connu récemment une année compliquée lors de l'exercice 2019/2020 et évité une éventuelle relégation. Les Parisiens étaient 14e avec 25 points au soir de la 17e et dernière journée. Et ils totalisaient déjà cinq unités après trois matchs. S'ils ne redressent pas très vite la barre, le bateau pourrait bien couler.