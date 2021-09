Top 14. ''Oui le club est en danger !'' : Moscato très inquiet pour le Stade Français

Vincent Moscato est revenu sur le début de saison compliqué du Stade Français. Selon lui, les joueurs manquent d'envie, et doivent se resserrer avant la réception de Castres.

Le Stade Français vit un début de saison cauchemardesque. Au-delà des trois lourdes défaites en autant de rencontres, c'est surtout la manière qui pose question, malgré des joueurs au CV bien garni. De quoi déjà inquiéter, tant les supporters que les figures emblématiques du club. C'est le cas de Vincent Moscato, qui a évolué au sein de la capitale de 1996 à 1999. Dans son émission le Moscato Show diffusée sur RMC, l'ancien talonneur est revenu sur ce départ manqué des soldats roses, non sans une pointe d'agacement : ''Oui le club est en danger. Quand sur les trois matchs tu prends 37 points de moyenne, tu es en danger, tu es même plus qu'en danger ! En plus ils ont eu des exemples, quand il y a eu le Covid, qu'ils ont arrêté la saison, ils allaient pratiquement descendre, la Pro D2 n'était pas loin. Là ils ont investi, ils ont pris le centre néo-zélandais (Laumape), il y a des incompréhensions. On n'est pas dans le secret des dieux, mais je trouve que Danty tu ne peux pas t'en séparer après avoir déjà perdu Fickou, ce n'est pas possible.''

TOP 14 - Faut-il (déjà) s’inquiéter pour le Stade Français ?Mais au-delà des défaites, c'est l'état d'esprit qui est remis en cause. Il poursuit : ''C'est surtout qu'il faut s'y filer ! C'est une question de volonté, d'envie, de combat. Et ça, ça ne se travaille pas à l'entraînement ! Tu as beau travailler très dur, il faut reproduire cette agressivité ! Je connais du monde au club mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bataille. Ils sont tous très gentils, les piliers, les talonneurs, mais il n'y en a pas un qui s'envoie. À un moment donné, il faut plonger. Ils ont été sanctionnés 17 fois, mais il faut avoir des pénalités de générosité, mais ça ce ne sont pas des pénalités de générosité ! Il faut s'envoyer comme des ânes, il faut essayer de faire mal, il faut qu'ils se redressent. Là on n'est plus dans la technique, il faut leur casser la gueule ! Maintenant c'est comme ça, il n'y a plus de techniques, plus rien, faut casser la gueule. Quand les Castrais vont monter, le CO une équipe que j'admire aussi, mais là il faut y aller !'' Avant de conclure : ''J'entends le petit Hamdaoui, qui dit : ''on ne réussit rien'', mais tu ne réussis rien parce que tu n'avances jamais ! Parce que le coeur n'y est pas ! Quand tu ne fais que reculer, tu ne réussis rien. Il faut laisser tomber les combinaisons, là il faut s'occuper, prendre un ballon, un rugby très simple, rentrer dans la meule, avoir une envie débordante et une agressivité hors du commun, à la limite de la guerre.''

TOP 14. VIDEO. Facundo Isa marche sur la charnière parisienne et Toulon roule sur le Stade Français

Vincent Moscato sera-t-il entendu ? Le Stade Français saura-t-il se resserrer et endiguer cette spirale négative de défaites ? Premier élément de réponse ce week-end face à Castres.