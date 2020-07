Australie - Pourquoi le XV et le XIII se battent pour un ado de 16 ans nommé Joseph Suaalii ?

Avant même ses 17 ans, Joseph Suaalii affole les médias et les chiffres. La Fédération australienne et la NRL le veulent. A tous prix ?

Joseph Suaalii, future star de la Coupe du monde 2023 en France avec les Wallabies ? Du haut de son mètre 93 pour 93, il pourrait faire oublier l'arrière star de l'Australie et l'une de ses idoles, Israel Folau. Mais alors qu'il n'a encore que 16 ans, il se retrouve au centre d'une guerre entre la fédération australienne de rugby et la NRL. La semaine dernière, le chiffre ahurissant de 3 millions de dollars australiens (près de 2 millions d'euros) a été évoquée. Mais la Fédé australienne a rapidement démenti cette offre. Pour l'heure, Suaalii évolue à XV au sein du prestigieux King’s School de Sydney. Il a même représenté l'île-continent l'an passé avec les U18 et battu la Nouvelle-Zélande au passage pour la première fois depuis sept ans. Tout en excellant en athlétisme, au basket-ball, au football australien et en tâtant de l'ovale à XIII. Notamment avec les South Sydney Rabbitohs, franchise de rugby à XIII, qui lui aurait proposé un contrat jusqu'en 2021. Seulement voilà, le contrat ne peut pas être enregistré avant les 17 ans du joueur, qu'il aura le 1er août. De plus, il ne pourra faire ses débuts pros en NRL qu'à ses 18 ans. Un point de règlement que l'ARU entend bien exploiter pour conserver cette pépite.

Joseph Suaalii est dans le viseur des Wallabies depuis longtemps. L'ancien sélectionneur Michael Cheika et l'ex-star australienne Israel Folau l'avaient rencontré avant que le boss actuel Dave Rennie ne lui rende également visite. En février dernier, The Australian expliquait ainsi : "il n'y a eu qu'un seul joueur que l'entraîneur des Wallabies, Dave Rennie, a rencontré en tête-à-tête lors de sa visite en Australien, et ce n'était pas le capitaine du test Michael Hooper ni même aucun joueur sous contrat avec l'une des quatre franchises de Super Rugby. C'était Joseph Suaalii, 16 ans." C'est dire l'importance qu'il revêt aux yeux de tous notamment en vue du Mondial 2023. À ce moment-là, il aura 19 ans soit l'âge qu'avait Jordan Petaia, autre jeune prodige australien, lorsqu'il a fait ses débuts internationaux avec l'Australie durant la Coupe du monde au Japon l'an passé à l'aile avant de glisser au centre. Suaalii, s'il venait à être enrôlé avec l'ARU pourrait détrôner Brian Ford comme le plus jeune Wallabie de l'histoire. Il avait joué un test contre les All Blacks en 1957 à 18 et trois mois. Le calendrier international pourrait ne pas le permettre mais ça en dit long sur les attentes autour de sa personne. Mais il pourrait très bien être aligné avec les Waratahs le mois prochain avant de pourquoi pas représenter son pays à 7 aux Jeux olympiques de Tokyo l'an prochain.

Il est présenté comme un joueur très mature pour son âge, humble malgré ses performances et qui a soif d'apprendre. Avec ses longs compas et ses grands bras, il est doué dans les airs comme peut l'être Folau et en défense. Il excelle aussi à la passe et dans le un contre un avec d'excellents appuis. Le genre de joueur doué d'une très bonne vision du jeu qui fait la différence dans une équipe. Si sa famille souhaite avant prendre la bonne décision pour lui mais pas forcément la plus lucrative, il y a dans l'ombre des personnes qui ont d'autres agendas. Il faut dire qu'il n'a pas d'agent malgré de nombreuses offres. Steve Nasteski, marchand d'art, est souvent présenté comme un conseiller. Il avait notamment tenté de ramener Semi Radradra à XIII l'an passé sans succès. Alors que Suaalii n'avait que douze ans, il l'avait repéré lors d'un match où jouait également son fils. Après l'avoir fait changer de club, il avait déjà tenté de le faire signer par les Rabbitohs. Qui avait refusé en raison de son âge. Près de cinq ans plus tard, la NRL pourrait changer son règlement pour permettre à Suaalii de jouer avant ses 18 ans. Une règle qui avait été mise en place en 2008 après que Jordan Rankin a fait ses débuts pros à seulement 16 ans et 238 jours. Compte tenu de ses qualités sur le pré, il a tout à fait sa place dans un effectif professionnel.



Mais des voix s'élèvent pour mettre en garde la Ligue contre un changement qui pourrait créer un précédent dont les conséquences sont encore inconnues. Le problème ici n'est pas tant de le faire jouer avant ses 18 ans car lorsque la nouvelle saison débutera, il aura presque atteint cet âge. Sans parler du fait qu'avec ses mensurations, il n'a plus rien du gamin de 15 ans chétif que l'on enverrait au casse-pipe face à des hommes. C'est surtout la manière dont cette guéguerre se déroule. La pression qui est mise sur ce joueur pour prendre une décision qui aura un impact énorme sur sa carrière est énorme. Sans oublier le battage médiatique. L'un comme l'autre peuvent avoir un impact négatif. Et rares sont les joueurs ayant débuté aussi tôt en subissant les deux. "Il a encore beaucoup de choses à apprendre. Est-il un [Kalyn] Ponga?" lance Gavin Sheehan coach des U16 de South Sydney via le Sydney Morning Herald. "Ponga est un talent incontestable que vous ne voyez pas très souvent. Est-ce que [Suaalii] est prêt à faire le pas et à avoir les mêmes compétences que Ponga ? Cela reste à voir en ce qui me concerne." Kalyn Ponga, de star de la NRL à star de la Coupe du monde 2023 ?