⚠ Attention, des horaires du Top 14/Pro D2 changent à cause du couvre-feu

Des matchs de Top 14 et de Pro D2 dont les clubs sont situés en zone rouge et donc concernés par le couvre-feu sont impactés par des changements d'horaire.

Au fait, que changent les annonces du gouvernement pour le rugby amateur ?Le couvre-feu imposé par le gouvernement dans plusieurs métropoles de l'Hexagone dont Paris et Toulouse de 21 heures jusqu'à 6 heures, à compter de ce samedi 18 octobre a logiquement des conséquences sur le Top 14 et la Pro D2. En effet, plusieurs rencontres étaient programmées en nocturne. Neuf clubs professionnels sont impactés par cette décision explique la Ligue dans son communiqué. Aussi, la Ligue nationale de rugby et le diffuseur des championnats CANAL+ ont été contraints de procéder à des changements d'horaires. En Top 14, le second match du dimanche à 19h est avancé à 17h s'il se déroule dans une zone concernée par le couvre-feu. C'est le cas de LOU vs Bayonne comptant pour la 5e journée. En revanche, Clermont recevra bien Paris à 21h à Marcel Michelin.





En Pro D2, les matchs du vendredi soir concernés par le couvre-feu seront : soit avancés à 18 heures, soit décalés au samedi en fin d'après-midi, dans la limite d'un match par journée. Notez que compte tenu du délai très court, le derby Grenoble vs Valence-Romans est maintenu ce samedi soir. "C'est le seul match concerné par le couvre-feu pour le moment jusqu'à la 9e journée", explique la Ligue.