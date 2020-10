Au fait, que changent les annonces du gouvernement pour le rugby amateur ?

L’annonce d’un couvre-feu dans neuf métropoles françaises touche évidemment tous les étages des villes concernées. Le monde du rugby n’y est pas épargné.

Ce mercredi soir, dans une allégation faite à tous les Français depuis les plateaux télé, le président de la République Emmanuel Macron a donc posé les bases des prochaines semaines du plan Covid-19 dans les villes les plus touchées de l’Hexagone. Ainsi, un couvre-feu de 21h à 6h a été décrété en île de France et dans huit autres métropoles, parmi lesquelles toutes sont directement concernées pour la pratique du rugby professionnel en France hormis Lille et St-Etienne. Se pose ainsi la question de la bonne tenue des matchs prévus en prime-time et notamment de ceux des Bleus dans les prochaines semaines, ainsi que des habituelles rencontres tardives des vendredis et dimanches soir en Top 14 à Grenoble, Lyon, Montpellier, et Toulouse. Quant à la Pro D2, les matchs de semaine devraient eux être avancés de quelques heures à Aix et Rouen pour bénéficier d’un public dans les gradins, tout comme celui du LOU à Gerland, dimanche.

Des matchs à huis clos

Tout d’abord, que les 1000 supporters Toulonnais initialement autorisés à aller encourager leurs ouailles à Aix-en-Provence vendredi soir pour la finale de Challenge Cup se rassurent, les restrictions gouvernementales ne débuteront que samedi à 21h, et ce, pour une durée de 4 semaines dans un premier temps. Ils pourront donc bien faire les 75 kilomètres qui les séparent du Stade Maurice-David sans problème aucun et célébrer (avec modération et gestes-barrières) le titre si toutefois victoire il y avait face à Bristol.

Néanmoins, les six matchs automnaux des Bleus se dérouleront bel et bien en soirée et sur ladite période comme le calendrier télévisuel le prévoit, mais dans un huis-clos strict, donc, ce qui serait une première dans l’histoire du XV de France…

Idem pour les rencontres de championnat qui n’auraient d’autres choix que d’avoir lieu passé 19h. Fini les jauges réduites, les parties auraient alors lieu sans le moindre spectateur en tribunes. Ambiance.

Et le monde amateur dans tout ça ?

Côté amateur, la sentence est la même pour les zones concernées et peut-être même plus problématique encore pour les équipes devant effectuer d’interminables périples en bus, à l’image de Plaisir ce dimanche à La Baule. Le match se jouant à 15h, la formation yvelinoise sera-t-elle rentrée à temps dans la grande couronne, malgré les quelques quatre heures de bus séparant les deux villes ? Faudra-t-il alors avancer le match dans la mesure du possible, comme il se fait souvent en Top 14 désormais avec des coups d’envoi à 12h30 ? Ou organiser toutes les rencontres dans le même cas sur des terrains neutres et équidistants durant les semaines à venir ? A moins que les trajets en bus dans les cadres sportifs et stricts soient enclins à des dérogations de quelques heures... Impossible à dire pour l’heure.

Toujours est-il qu’il en sera de même lors des entraînements. Le monde amateur battant le fer par définition en soirée et après le travail, il se pourrait qu’il faille avancer les séances collectives afin d’éviter que certains étendards du rugby français ne battent de l’aile.

Concernant les joueurs encore sur les routes passé 21h, il leur faudra des attestations de sortie comme nous l’avions connu durant le confinement, si tant est que la pratique d’un sport soit une excuse valable...

Enfin, notez qu’en attendant d’avantage de précisions gouvernementales, toutes ces éventualités ne sont encore que pures spéculations. Mais le sport amateur n’étant naturellement pas au centre des priorités nationales par les temps qui courent, ce sera sûrement à ses pensionnaires de s’adapter.