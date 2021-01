Assa Koïta accuse le XV de France de discriminations, la FFR répond

L'ancienne deuxième ligne des Bleues Assa Koïta s'est exprimé sur sa fin de carrière et les raisons, selon elle.

Dans le dossier Assa Koïta il sera difficile de juger de la réalité et de la vérité. Ce qu'on ne peut juger, c'est le ressenti de la joueuse. Assa Koïta, 29 ans, a raccroché les crampons en août 2020 après une carrière bien remplie. Bordeaux, Bobigny et le Stade Français ont eu le plaisir d'avoir la joueuse dans leurs rangs. Ses performances ne sont pas passées inaperçues lorsque le rugby féminin commençait à se développer et à s'imposer. La suite logique était plusieurs convocations avec le XV de France et une carrière d'internationale que beaucoup rêvent : 30 sélections, un Grand Chelem et une 3e place à la Coupe du monde 2014. Plutôt pas mal pour quelqu'un qui commence le rugby à 16 ans.

Pourtant, la fin de carrière de la seconde ligne s'est terminée dans l'ombre. Dernièrement, Assa s'est exprimé chez Vanessa Le Moigne sur BeIn Center, en évoquant selon elle les raisons de son éviction du XV de France : "Plein de personnes se posaient la question, du jour au lendemain tu n'es plus sélectionnée, qu'est-ce qui se passe ?". Performances sur le terrain ? Selon Assa, ce n'est pas la raison car comme elle l'expliquait à L'Equipe en août, elle était au top de sa forme en 2018/2019 : "J'étais au top de ma forme et j'ai continué à l'être : pendant la saison 2018-19, mes coéquipières me disaient que j'étais meilleure qu'en 2014". Le problème serait donc lié au foulard qu'elle décide de porter. Et elle le décidera seule malgré les croyances, précisant que personne ne lui a imposé ce choix : "vous me connaissez, j'ai assez de caractère, je réfléchis, j'ai un cerveau comme tout le monde".

Du coup, en fin de carrière je l'annonce. Certaines personnes s'en doutaient, il y a même des journalistes qui me poussaient à dire les choses. Mais je disais que je n'avais aucun problème avec la Fédé, que s'ils ne m'appelaient pas c'est qu'ils avaient leurs raisons. Mais bon, je savais que c'était ça, puisqu'une fois que j'ai commencé à porter le foulard, j'ai reçu des coups de fil de la Fédé. Je me suis dit, c'est un sujet qui fâche entre guillemets, qui pose question. - Assa Koïta, BeIn.

Le ressenti d'Assa est clair sur ce sujet, mais elle laisse les gens se faire leur idée. Mais aucune explication sur son éviction des Bleues ne lui a été donnée : "On m’a appelé pour me dire que cela ne dérangeait pas pour aller en sélection, que je porterai un bonnet. Un autre coup de fil m’a dit que le DTN avait été contacté pour savoir si j’étais sélectionnable et qu’il avait répondu oui tant que j’avais le niveau. Je recevais des coups de fil mais je n’étais pas appelé en stage. Dès le premier coup de téléphone, je savais que c’était mort et que je ne serais plus appelée, car cela devait leur poser problème."

La réponse de la Fédé

La FFR a tout de même tenu à répondre à ces accusations, notamment par la voix d'Annick Hayraud qui reste sur le plan sportif concernant Assa sur Rugbyrama : "Les convictions religieuses d'Assa ne sont jamais entrées en ligne de compte dans nos choix. Simplement, si Assa n'est pas revenue en sélection, c'est qu'elle n'avait pas retrouvé le niveau auquel on l'avait connu et que globalement, elle avait du mal à revenir, voilà tout. Sa religion n'entrait en aucun cas dans nos critères de sélection."