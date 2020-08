ASM Clermont : une partie du staff à l'isolement après un cas de COVID positif.

L'ASM Clermont Auvergne est touchée par le COVID-19. La décision a été prise : une partie de son staff est à l'isolement.

Battue par l'UBB en match amical, l'ASM Clermont va en plus devoir gérer un cas positif au Coronavirus. Sur son site officiel, le club auvergnat explique :

Un membre du groupe clermontois, qui n’était pas au centre d’entrainement ces dernières semaines, a été testé positif au test RT-PCR du Covid19. Celui, asymptomatique, a croisé, ces derniers jours, une partie du staff clermontois lors d’une réunion. Par mesure de précaution et en accord avec le protocole médical de la LNR et l’Agence Régionale de Santé, toutes les personnes du staff ayant participé à cette réunion sont mises à l’isolement par précaution afin de préserver l’ensemble du groupe.

L'ASM ne précise pas le rôle de ce "membre du groupe" mais précise qu'il n'a pas été en contact avec les joueurs, qui ont tous été testés négatifs en fin de semaine. "En cas de test négatif mercredi (9ème post contact) et en l’absence de symptôme, les membres du staff mis à l’écart par précaution retrouveront l’ensemble du groupe, jeudi."

Du côté du FC Grenoble, en revanche, les nouvelles sont moins bonnes. Un cas positif a été révélé, au sein de son effectif. Mais l'Agence Régionale de Santé a choisi de reconfiner l'ensemble du club jusqu'au 1er septembre. Or, le premier match de la saison est prévu pour le 5 septembre ! "C'est un coup de bambou pour nous, mais c'est aussi un coup pour le rugby et même pour le sport français" a confié Stéphane Glas via France Bleu. "On ne va pas y arriver si l'on arrive pas à prendre des décisions communes entre les différentes ARS de France. Ça va partir dans tous les sens."

Glas d'évoquer implicitement les cas du LOU et d'Oyonnax, qui n'ont pas été reconfinés malgré des cas positifs au sein de leurs effectifs. "Si l'on reconfine une équipe quinze jours pour un cas, que l'on a isolé tout de suite dès qu'on l'a su, alors il n'y aura plus de sport en France très rapidement."