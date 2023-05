Top 14. Arrivé comme une légende à Toulouse, ce joueur a disparu des radars

Il était devenu le pilier du pack d’avants du Stade Toulousain, Charlie Faumuina a quelque peu disparu des radars en Top 14 depuis sa blessure face à La Rochelle en janvier.

Mais où est passé Charlie ? Alors que la phase régulière du Top 14 touche à sa fin, le pilier néo-zélandais, Charlie Faumuina, a complétement disparu de la circulation. Depuis sa blessure au mollet face à La Rochelle, le 7 janvier dernier, le champion du monde 2015, n’a plus mis un pied sur un terrain. Mais bonne nouvelle, ce dernier a pris part à l’entraînement collectif du début de semaine. Âge de 36 ans, il a annoncé en novembre dernier que ce serait la dernière saison de sa longue carrière. L’ancien des Blues devrait donc disputer ses derniers moments du côté d’Ernest-Wallon dimanche soir face à Brive.

Pour rappel, Charlie Faumuina a disputé 126 matchs depuis son arrivée en 2017 du côté de la ville rose. 1,84 m pour 130 kg, le pilier droit est beau bébé qui a tout gagné avec les Rouge et Noir. En effet, il est double vainqueur du Top 14 et a aussi soulevé le trophée de la Champions Cup lors du doublé lors de la saison 2020-2021. Quasiment indéboulonnable au poste de pilier droit, il a aussi vu l'ascension d’un concurrent au poste.

Et oui, pour être titulaire au poste de pilier droit au Stade Toulousain, il faut du cran tant le talent est présent. Alors que Charlie a été titulaire seulement 5 fois cette saison, il a notamment été dépassé par la montée éclair de Dorian Aldegheri. Ses bonnes performances lui ont même valu d’être titulaire lors de l’incroyable déculottée lors du Crunch face à l’Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations. Le manager Ugo Mola s’était d’ailleurs lui aussi montré très dithyrambique envers le pilier de 29 ans. “Ce garçon compte fort, et sa saison est digne d'un n°1 à son poste à Toulouse. Je suis ravi pour lui, il travaille beaucoup, ce n'est pas le plus expansif face à la presse, mais il est important dans notre groupe au-delà du rugby.”

Et pour cause, il ne s’est pas trompé à son sujet. Cette saison, “Doudou” de son surnom a été titulaire 24 fois sur 28 rencontre toutes compétitions confondues. Même si Charlie Faumuina va tirer sa révérence à l’issue de la saison, sa succession est déjà toute faite avec Dorian Aldegheri qui a d’ailleurs prolongé son contrat jusqu’en 2026. Il ne faut pas oublier qu’un autre pilier droit néo-zélandais devrait poser ses bagages à Toulouse en la personne de Nepo Laulala. La concurrence va être rude au poste la saison prochaine !