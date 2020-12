Arbitres de canapé, XV de France, Ducuing : Nos notes de l'année 2020

En cette fin d'année 2020, nous avons décidé de noter tous les acteurs du rugby français et mondial. Pas jojo.

On pourrait se dire que l'année 2020 a été affreuse, qu'elle nous a coupé de tout et surtout de la vie. Mais nous avons été coupés de la vie que l'on connaît, celle d'avant où au final, tout allait bien. 2020 nous a permis de se recentrer sur les choses essentielles, comme "quel film vais-je regarder ce soir ?". Sans plus aucune interaction sociale hormis via les réseaux, le monde du rugby a dû redoubler d'ingéniosité. Mais à sa manière. On rappelle tout de même que les joueurs qui ont jonglé avec du papier cul n'ont toujours pas été jugés. Voici nos notes.

Le rugby : 5/10

En pleine saison, il s'est arrêté. Depuis, seuls les professionnels ont le droit de jouer et de pratiquer leur métier, le tout à huis clos. Malheureusement, tout cela nous oblige à regarder Brive jouer et c'est assez dur comme ça. La moyenne pour nous occuper le week-end.

Si l'UBB était une personne, elle dirait sûrement "les croisés, tu connais". Tant de clubs étaient partis pour être champion et à les écouter, je dirais même tous les clubs. Bordeaux en fait partie et c'est une véritable malédiction pour une ville qui a connu Jean-Marcellin Buttin et Marouane Chamakh. 9/10, à un point du bouclier.

L'autre malédiction est tombée sur Nans Ducuing. Il nous a fait vivre le confinement avec son humour et ses vidéos. Durant plusieurs semaines, on a vécu un vrai one-man-show en direct sur les réseaux sociaux mais comme tout, il faut savoir s'arrêter. Et cette année, c'est l'occasion ! Mon oncle a arrêté de faire la blague sur le pingouin qui respire par les fesses, même s'il faut dire qu'il a fait Noël loin de nous.

S'il y a bien une personne qui ne sait pas qu'on est en 2020, c'est bien Kolbe. L'ailier toulousain continue de vire sa vie tout en tuant tout espoir chez ses adversaires. Tout lui réussit, sauf les genoux de Joris Jurand.

Le XV de France : 9/10

C'est notre XV de France ça ! Quand tout va mal pour le monde entier, nous on est au top de notre forme. Même avec une équipe bis lors de la finale de l'Autumn Nations Cup, on a réussi à emmerder les Anglais. Unique.

Les arbitres de canapé : 15/10

15 sur 10 parce que vous êtes meilleurs que la règle elle-même. S'il y a bien une chose dans cette année 2020 qui est dangereuse, c'est que les gens ont pu passer plus de temps devant leur ordinateur. Une chose plus dangereuse qu'un déblayage à l'épaule d'Etzebeth, parce qu'au moins, on le voit arriver.

Le Franc Maçon : 7/10

Saviez-vous qu'Anthony Bouthier était maçon ? Qu'il jouait à Vannes il y a encore un an ? Et qu'il s'est fait doubler par un figurant du clip Thriller de Michael Jackson ?

Sébastien Chabal : non noté

Une barbe, deux plaquages, un déblayage et on peut se retrouver sur le plateau du Canal Rugby Club. Une chance unique pour Boulon, ton pilier droit qui est déjà habitué aux chaises hautes et aux débats autour d'un bar.

Les retraités : 1/10

Une petite note car ils devront partir par la petite porte. Je ne parle pas de nos retraités, mais ceux du rugby. Plusieurs joueurs comme Jefferson Poirot ont dû annoncer leur retrait du XV de France ou du terrain. Si des doutes étaient permis quand ils étaient sur le terrain, le fait de l'annoncer publiquement pose clairement la chose.

Matera : 0/10

Il a eu des paroles affreuses mais bon, "c'était il y a longtemps il faut passer à autre chose" selon les comptes Facebook avec des drapeaux de la France en photo de profil. Les paroles ne s'envolent pas toujours, elles peuvent résonner longtemps. On ne pourrait noter les clubs qui ont excusé les joueurs et par ce biais, laisser passer la chose. 0 sur 10, une belle note.