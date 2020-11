[ARBITRAGE] Le smash d'Anthony Bouthier méritait-il une sanction plus dure ? [VIDEO]

Face à l'Irlande dans le Tournoi des 6 Nations, la faute de l'arrière du MHR et des Bleus Anthony Bouthier aurait pu avoir un impact sur le match.

Le match entre le XV de France et l'Irlande a été marqué par un cas d'arbitrage assez intéressant. On joue la 10e quand Sexton tape à suivre derrière le premier rideau défensif tricolore. Anthony Bouthier, qui couvrait l'aile de Keenan, a été pris de vitesse par l'initiative de l'ouvreur irlandais si bien qu'il était en retard sur le numéro 11 adverse. Cependant, le rebond capricieux lui a permis de revenir sur lui. C'est à ce moment-là que le joueur du MHR a choisi de taper dans le ballon pour éviter que Keenan ne s'en saisisse pour tenter de marquer. Il s'est immédiatement rendu compte de son erreur. Pour l'officiel du match, le carton jaune était imparable. Mais s'est posée la question de savoir s'il fallait oui ou non également accorder un essai de pénalité. Après un appel à la vidéo, il a estimé que non au grand dam des Irlandais.





Au bout du compte, seuls huit points séparaient les deux nations. Cet essai aurait pu changer la donne. Qu'en pense notre arbitre maison Dédé Puiledébut ?