Après Bayonne - Castres, Pau - Stade Français à son tour reporté

La rencontre Pau - Stade Français a été reportée pour un problème de vol de l'avion parisien. Le match se jouera donc à 19h au lieu de 16.

Ce ne sont donc pas 4, ni 3, mais 2 matches du Top 14 seulement qui se dérouleront à 16 heures en ce dimanche de Boxing Day finalement. Après que Bayonne - Castres a été reporté hier pour des cas de Covid dans les rangs basques, c'est au tour de Pau - Stade Français d'être décalé. Les Parisiens n'ont en effet pas pu décoller à l'heure prévue depuis la capitale. L'avion affrété par le club de la Porte d'Auteuil n'a pas pu se poser à l'aéroport du Bourget à cause de vents très violents qui soufflaient au-dessus du nord-est parisien, et a finalement attendu ses hôtes à Roissy-Charles de Gaulle, ce qui a décalé le vol de près d'une heure et quart.

Pas de panique pour les supporters stadistes en ce dimanche de fêtes, ils pourront tout de même regarder jouer leurs protégés aujourd'hui, mais à 19h. Le coup d'envoi au Hameau a en effet été décalé de trois heures pour permettre aux hommes de Gonzalo Quesada de digérer et de se préparer correctement.