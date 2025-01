Appuis à la Quade Cooper, plus rapide que Kolbe : ce numéro 9 des Sharks va-t-il poser des problèmes à Antoine Dupont ?

Lors de ce Sharks vs Toulouse, Antoine Dupont aura un beau défi à négocier face au demi de mêlée le plus rapide du monde : Grant Williams.

Si la vitesse n’est pas la qualité première qui vient à l’esprit en pensant à lui, Antoine Dupont est tout de même un client du secteur, à son poste. Après plusieurs séances spécifiques avec France 7 l’an dernier, le demi de mêlée tricolore avait même été flashé à 34,9km/h à l’entraînement. Suffisant pour finir les coups et créer des brèches comme il le fait, convenez-en…

Le truc, c’est qu’à son poste, Toto et Toulouse vont ce week-end rencontrer ce qui se fait de mieux dans le domaine. Joueur le plus rapide de l’Afrique du Sud sur 40 mètres lors du Mondial 2023, Grant Williams est une véritable fusée.

Un joueur d’ailleurs capable d’évoluer à l’aile et qui possède un gaz assez délirant autour des rucks. Entre ses cannes, sa vista et ses fameux "sidesteps" à la Quade Cooper, ce savant mélange entre ses compatriotes Cobus Reinach et François Hougaard (pour ceux qui se souviennent du second) sera l’un des principaux dangers offensifs des Sharks, samedi.

Le duel de 2023

En avril 2023, lors du seul affrontement entre les deux équipes, la mobylette de Paarl avait d’ailleurs inscrit un essai à l’issue d’un rush de 40 mètres assez impressionnant, et même un autre finalement refusé après appel à la vidéo.

Bref, Williams ne nous avait pas déçu, dans son duel avec Antoine Dupont. Un garçon dont les Toulousains connaissent désormais les qualités, et qu’ils surveilleront probablement davantage dans l’entre jeu et autour des rucks, son principal terrain de jeu.

Un vrai talent qui, malgré tout, n’avait comme ses coéquipiers rien pu faire devant la furia toulousaine (54 à 20) et les 5 passes décisives de Dupont ce jour-là. Irrésistible, le demi de mêlée tricolore avait réalisé une masterclass, sans pour autant créer trop de brèches lui-même.

Mais toujours bien placé, accélérateur de jeu à souhait et distributeur parfait, il avait remporté son duel sans trop donner l’impression de forcer. Toute la facilité de Dupont, qui était pourtant tombé sur un joueur en pleine bourre en avril 2023. Mais le "Superman de Toulouse" a tellement de cordes à son arc qu’il ne semble pas y avoir de kryptonite assez puissante pour le mettre à genoux…