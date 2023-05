Rugby. Antoine Dupont et Frédéric Michalak vont recevoir un hommage très original !

Le meilleur joueur du monde 2021 Antoine Dupont et le meilleur réalisateur de l'histoire du XV de France Frédéric Michalak feront leur entrée au musée Grévin le 25 mai.

Une belle publicité pour le rugby à quelques mois de Coupe du Monde en France. La tête d’affiche du rugby français, Antoine Dupont, rejoint Sébastien Chabal au musée Grévin. Et il sera accompagné de Frédéric Michalak. Comme lui, le capitaine du XV de France aura sa statue de cire dans le célèbre musée parisien. Les deux premiers rugbymen, à savoir Adolphe Jauréguy (joueur des années 1920) et Lucien Mias (années 1960), ont depuis été retirés. À seulement 26 ans, Antoine Dupont (47 sélections) ne cesse d’inscrire son nom dans l’histoire du sport français. Le capitaine du XV de France est tout simplement le symbole du rugby tricolore (si ce n’est plus) aux yeux du monde entier. Véritable superstar, il a largement sa place aux côtés de Kylian Mbappé ou de Zinédine Zidane. Le demi de mêlée sera représenté en tenue de rugbyman.



Le meilleur réalisateur de l'histoire de l'équipe de France (436 points), Frédéric Michalak, est aujourd’hui âgé de 40 ans et sera représenté en tenue de coach. Légende du rugby français, il a porté le maillot du XV de France à 77 reprises. Afin de réaliser une statue la plus réaliste possible, les sculpteurs Claus Velte (pour Michalak) et Stéphane Barret (pour Dupont) ont réalisé des photos, des vidéos, des captures d’images en 3D, des mesures du visage et du corps, ou encore des moulages des mains. La soirée de présentation des deux rugbymen est prévue le 24 mai prochain.