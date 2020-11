AMATEUR - Laporte annonce la suspension des compétitions jusqu’au 10 janvier

Vous l’avez vu sur le maillot de nos XV de France Masculin et Féminin, où chacun des clubs formateurs a été mis à l’honneur par votre fédération : le rugby français c’est vous. Plus encore que l’affichage de cette solidarité et de ce respect profond, votre Fédération continuera de vous apporter le soutien exceptionnel et massif que vous méritez.