Les amateurs désormais en vacances jusqu’à janvier 2021 et privés de phases finales

Le Bureau Fédéral Exceptionnel de la FFR a fait le point sur la suite de la saison chez les amateurs. La décision a de lourdes de conséquences.

C’était une décision qui nous pendait au nez depuis plusieurs jours au vu des statistiques d’évolution de l’épidémie et des rumeurs de reconfinement. Alors que la Fédération devait s’exprimer ce mardi sur la bonne poursuite ou non des compétitions, elle aura finalement attendu les annonces d’Emmanuel Macron mercredi soir pour trancher tout en se collant au mieux aux décisions du chef de l’Etat. Après la tenue d’un bureau fédéral exceptionnel ce jeudi, les caciques de la FFR ont donc relayé les décisions prises par celui-ci via un communiqué publié en début d’après-midi. Ainsi et comme attendu, toutes les compétitions amateures et séniors seront suspendues au moins jusqu’en janvier 2021 dans un premier temps. A terme, les joueurs non-professionnels devraient donc pouvoir disputer la fin de leur saison régulière d’ici le moins le mois de juin, mais notez qu’il n’y aura à nouveau pas de phases finales cette année.



En revanche, bonne nouvelle pour les fans de balle ovale qui tenaient à pouvoir en regarder durant le reconfinement : le rugby et le sport professionnel en général continueront eux leur petit bout de chemin, mais à huis clos bien sûr. Ces dernières étant considérées comme des activités professionnelles, elles seront donc soumises à des permissions exceptionnelles vis-à-vis des mesures qui régiront la vie des Français dans les semaines à venir. Quant aux clubs de Nationale, Fédérale 1, Elite féminine et Espoirs, ils seront consultés très bientôt pour savoir s’ils sont considérés comme professionnels ou non et, de fait, pour trancher de la poursuite de leur championnat ou pas. Enfin, notez qu’une Assemblée Générale de la Fédé se tiendra le 12 décembre prochain pour éventuellement réviser les règlements en vigueur des compétitions hexagonales…



